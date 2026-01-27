Archivo - Sydney Sweeney cuelga ropa interior en el cartel de Hollywood sin permiso y se enfrenta a posibles cargos por vandalismo - XAVIER COLLIN/IMAGE PRESS AGENCY / THE MEGA AGENCY

Sydney Sweeney ha colgado varios sujetadores en el icónico letrero de Hollywood en una acción vinculada a la promoción de su nueva marca de lencería, Syrn. La intervención, realizada de noche y registrada en vídeo, ha generado un conflicto con la Cámara de Comercio de Hollywood, que sostiene que la actriz de La asistenta y Euphoria no estaba autorizada para usar el emblema con fines comerciales.

Las imágenes, compartidas por TMZ, muestran a Sweeney trepando por la estructura de una de las letras mientras, entre risas, pide a su equipo que le vaya pasando los sujetadores para colocarlos sobre el cartel. Según el medio, la protagonista de Cualquiera menos tú y su equipo han retirado la mayoría de las prendas tras hacerse fotografías, aunque habrían quedado entre cuatro y cinco colgando en la zona.

Sweeney ha publicado más metraje de la operación en su cuenta de Instagram, donde ella y un pequeño grupo cargan una furgoneta con bolsas y conducen por calles oscuras hasta la ladera bajo el letrero. Ya en el entorno, el equipo accede a una zona vallada y de entrada restringida antes de trepar por la estructura para colgar los sujetadores.

El núcleo del conflicto radica en los permisos. De acuerdo con Los Angeles Times, el equipo habría obtenido un permiso general de FilmLA para grabar en el área, pero la Cámara de Comercio subraya que ese trámite no equivale a una licencia para acceder y manipular el letrero en sí ni para explotarlo con objetivos publicitarios. Ello exige trámites adicionales y el pago de una licencia, pues la Cámara de Comercio de Hollywood posee los derechos de propiedad intelectual del rótulo y su gestión recae en la entidad sin ánimo de lucro Hollywood Sign Trust.

"Cualquiera que pretenda utilizar y/o acceder al cartel de Hollywood con fines comerciales debe obtener una licencia o permiso de la Cámara de Comercio de Hollywood", se ha mostrado tajante el director ejecutivo de la organización, Steve Nissen, en un comunicado recogido por LA Times. "La producción en la que participó Sydney Sweeney y el cartel de Hollywood, tal y como informó TMZ, no estaba autorizada por la Cámara de Comercio de Hollywood, ni teníamos conocimiento previo de ella", explica.

TMZ, por su parte, afirma haber tenido acceso a un correo electrónico enviado a la productora de Sweeney en el que se advertía de que no podía grabarse el cartel ni usarse el vídeo sin la aprobación previa del organismo. "Seguimos investigando cómo y bajo qué autoridad (si es que la hubo) la producción de Sweeney accedió al emplazamiento del cartel", ha respondido la Cámara de Comercio a si presentarán una denuncia policial por vandalismo y allanamiento, que por el momento no ha sido el caso.

Varias informaciones sitúan el respaldo económico de la marca de lencería asociada a Sweeney en el entorno de Coatue y de su socio Ben Schwerin, y añaden que la firma ha recibido inversión de figuras de alto perfil como Jeff Bezos, multimillonario fundador de Amazon; Lauren Sánchez, reportera, empresaria y esposa de Bezzos; y Michael Dell, fundador y consejero delegado de Dell Technologies. Esa relación, sin embargo, se plantea como un contexto corporativo y no como un apoyo directo en la polémica intervención del letrero de Hollywood.