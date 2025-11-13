Primer tráiler de El diablo viste de Prada 2 con el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway - UNIVERSAL

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El diablo viste de Prada 2, la esperada secuela del icónico filme de 2006, aterrizará en los cines el 30 de abril de 2026. Y para disparar aún más la expectación, el filme ya ha lanzado su primer tráiler, con Meryl Streep y Anne Hathaway de nuevo dando vida a Miranda Priestley y Andy Sachs, respectivamente.

El adelanto, de apenas 50 segundos de duración, comienza siguiendo el camino de unos elegantes tacones rojos a lo largo de una pulcra oficina, una escena que se ve intercalada por glamurosas imágenes de modelos y desfiles. Como no podía ser de otra manera, la que lleva esos zapatos no es otra que Miranda, que se sube al ascensor con aire decidido y un ejemplar de Runway bajo el brazo.

Al personaje de Streep pronto se le une el de Hathaway, que saluda a la editora con una sonrisa y un gesto de cabeza. "Ya era hora", le responde esta, antes de que Andy se ponga unas gafas de sol como las suyas y la puerta del ascensor se cierre.

Aparte de este breve adelanto, también ha salido a la luz el póster, que imita el diseño del original, pero con dos zapatos de tacón acabados en un diabólico tridente, en vez de solo uno.

Took you long enough 👠👠 The Devil Wears Prada 2, starring Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci, in theaters May 1, 2026. pic.twitter.com/tLuOdwtADO — 20th Century Studios (@20thcentury) November 12, 2025

El diablo viste de Prada 2 vuelve a contar con David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna. Junto a las ya mencionadas Streep y Hathaway, retoman sus papeles de la primera cinta Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman, mientras que Kenneth Branagh toma el testigo de Adrian Grenier como Nate. Otros nuevos fichajes incluyen a Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

En cuanto a la trama del filme, se sabe que este verá a Miranda Priestly aún al frente de la revista Runway, acercándose a la jubilación y batallando con todas las dificultades que presenta el sector editorial para sacar adelante la revista, que ahora se encuentra en horas bajas.

Por su parte, Emily, la exasistente de Priestly convertida en rival interpretada por Blunt, ocupa un alto cargo ejecutivo dentro de un grupo empresarial de marcas de lujo que figura entre los principales anunciantes de Runway.