Archivo - Superman ya tiene fecha en HBO Max... y es inminente - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Superman, la piedra angular del nuevo universo DC capitaneado por James Gunn y Peter Safran, ya tiene fecha de estreno en HBO Max. Tras su paso por las salas, donde ha recaudado más de 615 millones de dólares a nivel mundial, el filme protagonizado por David Corenswet aterrizará en la plataforma este viernes 19 de septiembre.

Escrita y dirigida por James Gunn, la cinta, que recupera al Kal-El más clásico, sirve para presentar algunos personajes clave del nuevo universo DC como Michael Holt/Mr. Terrific, Linterna Verde/Guy Gardner o Kara Zor-El/Supergirl. Además, cabe destacar que Superman es la cinta de superhéroes más taquillera del 2025, superando a Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, que ha recaudado 518 millones a nivel mundial.

Tras este éxito, y además de Supergirl, que verá la luz el 26 de junio de 2026, el siguiente proyecto que Gunn tiene pendiente es Man of Tomorrow (El hombre del mañana). La cinta, que verá al Superman de Corenswet y al Lex Luthor de Nicholas Hoult unidos contra un temible enemigo, tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027.

"Con su estilo característico, James Gunn se enfrenta al superhéroe original en el recién imaginado universo DC con una mezcla singular de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad", reza la sinopsis oficial de Superman.

Junto a Corenswet y Hoult, el filme de Gunn cuenta también en su reparto con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion como Guy Gadner/Gren Lantern, Frank Grillo como Rick Flag, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho y Angela Spica como la temible The Engineer.

Completan el elenco Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe y Sean Gunn como Maxwell Lord, además de una fugaz aparición de Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl.