El planeta Krypton estalla y Supergirl salva a Baby Krypto en el nuevo tráiler de la película de DC

Baby Krypto y la destrucción de Krypton en el nuevo tráiler de Supergirl - WARNER BROS.

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Supergirl aterrizará en las salas el 26 de julio de este año, con Millie Alcock (La Casa del Dragón) como la heroína protagonista. Entretanto, un nuevo adelanto de la cinta de Craig Gillespie (Cruella) muestra cómo Kara Zor-El adoptó a Krypto siendo un cachorro, antes de que Krypton, su mundo natal y el de su primo Superman, fuese destruido completamente.

El avance arranca mostrando a Kara ataviada con un blanco ropaje ceremonial, caminando en silencio junto a otros kryptonianos en lo que parece ser un templo, tiempo antes de la destrucción del planeta. Seguidamente, un pequeño perro se acerca corriendo hacia la joven. "¿Quién eres?", le pregunta, sosteniendo al cachorro entre sus brazos.

Instantes después, una escena muestra a Ruthye Marye Knolle (Eve Ridley) preguntándole a Kara cómo se sintió al perderlo todo de golpe. "Krypton no murió en un día. Los dioses no son tan considerados", le confiesa amargamente Supergirl a su joven amiga, mientras las imágenes muestran a los kryptonianos intentando salvarse de la destrucción. Es entonces cuando una banda de peligrosos criminales amenaza a ambas en un local.

"Esto pinta bastante mal. Para vosotros", les advierte Kara antes de emplear sus poderosos rayos ópticos. En ese instante, el tráiler revela a Supergirl combatiendo a diestro y siniestro, con todas sus fuerzas, a todos los enemigos que tiene a su alcance.

Dirigida por Craig Gillespie a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), junto a Ana Nogueira y Otto Binder, y protagonizada por Millie Alcock, la cinta presentará, como ya se vio en su primer adelanto, a Jason Momoa como Lobo, el cazarrecompensas más salvaje de la galaxia, y a Matthias Schoenaerts (Django) como Krem de las Colinas Amarillas, un violento pirata y asesino espacial procedente de un mundo distante.

Además, Supergirl no será la única cinta del DCU de Gunn que llegará a las salas este año. El 11 de septiembre aterrizará Clayface, filme que, dirigido por James Watkins (No hables con extraños, La mujer de negro), verá a Tom Rhys Harries interpretando al terrorífico villano cambiaformas de Batman.