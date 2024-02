Superman Legacy: El impresionante antes y después de David Corenswet

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

En 2023 se anunció que David Corenswet había sido elegido para protagonizar Superman: Legacy. Desde entonces, el intérprete se ha sometido a un intenso entrenamiento físico para ganar músculo. Ahora se han hecho virales unas imágenes que reflejan su impresionante cambio tras su transformación.

En Reddit han compartido dos fotos del actor, una de mayo de 2023 y otra de noviembre del mismo año. En la imagen más reciente, ya se puede apreciar que Corenswet está en plena forma y listo para dar vida a Superman.

Ya en 2019, Corenswet confesó a Entertainment Weekly que interpretar a Superman era uno de sus sueños. "Mi gran ambición es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer una versión alegre y retrospectiva de Superman. Me encanta la versión oscura y valiente de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista", afirmó.

James Gunn dirige Superman: Legacy, cuyo rodaje se espera que comience en marzo. La cinta también contará con Rachel Brosnahan en el rol de Lois Lane, y la actriz ya habló con The Hollywood Reporter sobre los entrenamientos a los que se está sometiendo su compañero. "Estoy teniendo muchas conversaciones geniales con James y David. Han estado en Atlanta haciendo entrenamiento de pelea. Le estoy rogando a James que me deje ir y mostrar mis músculos, pero ha sido en vano", apuntó.

Además de los mencionados actores, el filme también contará con Nicholas Hoult como Lex Luthor, Nathan Fillion como Linterna Verde, Isabela Merced como Hawkgirl, Antohny Carrigan como Metamorpho, Edie Gathegui como Mr. Terrific y Skyler Gisondo como Jimmy Olsen. También hay rumores de que Supergirl podría aparecer en la película después de que se confirmara que la versión del Universo extendido de DC del personaje será interpretada por Milly Alcock. El estreno del largometraje se ha fijado para el 11 de julio de 2025.