Superman: Filtradas las primeras imágenes de David Corenswet como Clark Kent

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Superman será la primera película en cines del nuevo Universo DC que están articulando James Gunn y Peter Safran. La nueva adaptación del legendario personaje contará con David Corenswet como protagonista. El rodaje comenzó hace varias semanas y ahora, al fin, se ha descubierto el que presumiblemente será el aspecto del actor como Clark Kent.

La página de Facebook de Con Yucatán ha compartido una serie de fotografías tomadas por una fan en las que puede verse a Corenswet con dos looks diferentes.

Por un lado, una camiseta sin mangas y unos pantalones cortos de deporte. Por otro, una camisa negra de manga corta y pantalón largo negro. Dada su complexión y caracterización, incluso fue confundido con Henry Cavill, quien interpretara a Superman antes que él entre 2013 y 2022.

En realidad, el rodaje, que se ha llevado a cabo en Mexico, era para un anuncio y no para la nueva película de Superman. Sin embargo, las imágenes filtradas sí dan una clara muestra de su apariencia física de cara a interpretar a Clark Kent. Al fin, los fans han podido apreciar con más claridad el brutal cambio físico que el actor ha llevado a cabo para el papel.

Por ahora, casi lo único que se ha podido ver del rodaje de Superman es el logo que Corenswet llevará en su traje. Fue el propio James Gunn, director y guionista del filme, quien lo compartió a través de sus redes sociales cuando comenzaron las grabaciones de la película. Además, también se sabe que han rodado en Noruega algunas secuencias ambientadas en la Fortaleza de la Soledad.

Recientemente, Gunn aprovechó la celebración de la CinemaCon 2024 en Las Vegas para mostrar en exclusiva para los asistentes una imagen más detallada del símbolo de Superman en su película. El cineasta no desveló más detalles, aunque aseguró que en la edición del próximo año del mencionado evento el filme tendrá un gran peso en el panel de Warner Bros.

When James Gunn came on screen for a video message for #CinemaCon, with it came a clear and bright look at the new Superman logo. He said he can't wait to work with theaters to kick off the "summer of Superman" in 2025. It was a finalized version of this little concept James Gunn… pic.twitter.com/of06AINcjN