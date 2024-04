Filtrado el nuevo logo del Superman de James Gunn

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

El 11 de julio de 2025 llegará a los cines la nueva película de Superman escrita y dirigida por James Gunn. Y ya han salido a la luz nuevos detalles de su icónico emblema que vestirá con orgullo David Corenswet al enfundarse el traje del héroe kryptoniano en el filme.

Gunn sigue trabajando a plena potencia en el rodaje de Superman. Sin embargo, el director ha querido sorprender a los asistentes de la CinemaCon 2024, haciéndoles llegar un vídeo.

En él, el actual copresidente de DC Films anunciaba a bombo y platillo que el elenco del filme acudirá a la próxima edición de este evento que se está celebrando en Las Vegas.

"Estoy deseando estar en Las Vegas con todos vosotros el año que viene para dar el pistoletazo de salida al 'verano de Superman'", afirmó Gunn, haciendo hincapié en el momento en que su filme sobre el hombre de acero llegará a la gran pantalla. Pero eso no es todo.

El responsable de la secuela-reboot del Escuadrón Suicida (Suicide Squad) se reservaba lo mejor para el final, puesto que también mostró una mirada en mayor profundidad al renovado emblema que Superman luce siempre henchido en su traje kryptoniano.

Esta imagen, que ya corre como la pólvora en redes sociales, muestra una versión del ya legendario escudo de la Casa de El que parece haber tomado como base para su diseño el que Alex Ross le dio al hombre de acero en la novela gráfica Kingdom Come.

When James Gunn came on screen for a video message for #CinemaCon, with it came a clear and bright look at the new Superman logo. He said he can't wait to work with theaters to kick off the "summer of Superman" in 2025. It was a finalized version of this little concept James Gunn… pic.twitter.com/of06AINcjN