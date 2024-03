MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Aprovechando el comienzo del rodaje de Superman: Legacy y coincidiendo, además, con el cumpleaños de Superman, James Gunn ha desvelado la primera imagen del logo que su Hombre de Acero vestirá en la película. A su vez, el cineasta ha confirmado que la cinta ha cambiado de título.

A través de sus redes sociales, Gunn publicó una fotografía en la que puede verse el logo del traje de Superman. Saliendo de entre la nieve, el símbolo muestra una textura bordada con los colores clásicos, rojo para la S, amarillo para el resto del logo y azul para el traje.

"Estoy encantado de anunciar el inicio del rodaje principal de SUPERMAN hoy, 29 de febrero, que resulta ser, casualmente y sin planificarlo, el cumpleaños de Superman", exponía Gunn en el texto que acompaña a la imagen. A continuación, revela que se ha oficializado el cambio de título del filme.

"Cuando terminé el primer borrador del guion, llamé a la película Superman: Legacy. Cuando acabé el borrador final, estaba claro que el título sería SUPERMAN. Os llegará en julio de 2025", desvela. Así, el director ha eliminado la palabra Legacy del título de la cinta, que será el primer estreno en cines del nuevo Universo DC.

A excepción del primer serial sobre el personaje, la única película de Superman que únicamente se ha titulado con el nombre del superhéroe es la icónica cinta de 1978 protagonizada por Christopher Reeve, a la que siguieron tres secuelas. Después llegaron filmes como Superman Returns, El Hombre de Acero o Batman v. Superman. El proyecto de Gunn regresará a los orígenes, al menos en lo que a título se refiere.

Y precisamente aprovechando la banda sonora de 1978 compuesta por John Williams, la actriz Rachel Brosnahan, que da vida a Lois Lane, ha compartido en TikTok un vídeo junto a sus dos compañeros de reparto, David Corenswet (Superman) y Nicholas Hoult (Lex Luthor). "Un supervillano, una periodista y un alienígena entran en un bar...", complementa la publicación con la que celebran el primer día de rodaje.

