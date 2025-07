Primeras imágenes de Supergirl (Milly Alcock), la díscola prima de Superman

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Superman ya ha llegado a las salas y, además de presentar al nuevo hombre de acero interpretado por David Corenswet, en la cinta dirigida por James Gunn también ha hecho su debut Milly Alcock como Supergirl.

La prima de Kal-El hace una breve aparición, pero gracias a las redes sociales los fans han podido ver a la actriz de La Casa del Dragón caracterizada como la superheroína, a la que pronto interpretará en su propia película en solitario, que se estrenará el próximo año.

La peluquera Lindsay McAllister Pritchard ha compartido a través de las redes sociales un primer vistazo detrás de cámaras de la actriz caracterizada como Supergirl. Pese a que Supergirl aparece en Superman, por el momento no se ha publicado ninguna imagen oficial suya.

LOOK: Official set photos of #MillyAlcock (Supergirl) have been shared by Lindsay McAllister, the co-department head for hair of "Superman."



📸: Lindsay McAllister Pritchard#CatchTheSEAWave #Superman #Supergirl pic.twitter.com/6s1nyegeOw