Superman: Así se transformó David Corenswet en una mole de 110 kilos de músculo kriptoniano

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

David Corenswet será Superman en la película escrita y dirigida por James Gunn, que aterrizará en cines el 11 de julio de 2025. El actor ha explicado el duro proceso a través del cual alcanzó un peso de 108 kilos de puro músculo mientras filmaba la película para convertirse en el hombre de acero.

Contar con la presencia necesaria para encarnar al Último Hijo de Krypton no fue lo que se dice una tarea precisamente fácil para Corenswet, sino más bien titánica. Y es que, como suele ser habitual en las producciones de superhéroes, los actores se someten a una tremenda preparación física para dar vida a los poderosos héroes de los cómics.

No hace mucho, el actor aseguraba en una sesión de preguntas y respuestas con los fans que afrontó muchos obstáculos para filmar las exigentes escenas de acción en Superman. Especialmente desagradable fue la ingente cantidad de calorías que Corenswet necesitó ingerir para convertirse en el Último hijo de Krypton.

Es más, subir de peso le acarreó varios problemas en su vida cotidiana, tal y como confesó en el podcast Manly Things (Sort Of). "No pesaba 108 kilos cuando comenzamos a filmar. Los alcancé en mi mejor momento", recuerda el intérprete de 31 años. "Fue una experiencia asombrosa, lo volvería a hacer", señala.

"Me puse una de esas sudaderas de cuello redondo... de Champion. Y una de ellas era una XL o doble XL, y me dije: 'La lleno'. Es alucinante. No me valía ninguno de mis pantalones", prosiguió.

Sin embargo, este proceso para aumentar su masa muscular tuvo también varios aspectos negativos. Principalmente, porque su cuerpo no estaba acostumbrado a someterse a una preparación física tan brusca. Y es que, como recuerda, necesitó hacerlo en muy poco tiempo para cumplir con el calendario de rodaje de Superman.

De hecho, anteriormente, Corenswet ya había revelado que ingirió entre 4.500 y 5.000 calorías al día ganando casi 18 kilos en tan solo cuatro meses, lo que ni le resultó divertido ni tampoco recomienda, salvo que haya una poderosa razón para hacerlo. Pero el protagonista de la nueva aventura cinematográfica del hombre de acero no es el único que se ha visto sometido a tal acondicionamiento físico para dar vida a un superhéroe en la gran pantalla.

DIETA Y ENTRENAMIENTO

Hugh Jackman tuvo que someterse durante meses a una estricta dieta para recuperar la espectacular condición física e imponente musculatura de Logan en Deadpool y Lobezno. Y, de hecho, el australiano llegó a compartir en sus redes sociales numerosos clips ejercitando sus poderosos músculos en el gimnasio.

Curiosamente, coincide con Corenswet en que lo más difícil fue la comida. "Tenía que comer mucho por mi fisiología, soy de naturaleza delgada. Lograr aumentar mi volumen... eso fue lo más complejo", le reveló a People.

Por otra parte, además de Corenswet, Superman también cuenta en su reparto con Isabela Merced como Hawkgirl, Eddie Gathegi como Mr. Terrific, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant y Christopher MacDonald como Ron Troupe.

Además, se espera que Milly Alcock (La Casa del Dragón) haga su debut como Kara Zor-El en la película antes de levantar el vuelo en su propio filme, Supergirl: Woman of Tomorrow, que, dirigida por Craig Gillespie (Cruella), tendrá a Matthias Schoenaerts (El régimen) encarnando a su gran antagonista.