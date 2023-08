El imponente cambio físico del nuevo Superman que reemplazará a Henry Cavill enloquece a los fans de DC

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

James Gunn ha encontrado en David Corenswet al sustituto perfecto de Henry Cavill como Superman. Y el actor ya levanta auténticas pasiones entre los fans que ya han visto su imponente y musculoso cuerpo en unas nuevas imágenes del set de un documental sobre el artista John Schueler.

Escrita y dirigida por el propio Gunn, la nueva película del hombre de acero tiene previsto su estreno para el 11 de julio de 2025 con Corenswet en el papel de Clark kent/Superman. Mientras surgen nuevos detalles sobre la cinta, en la que también estará Rachael Brosnaham como Lois Lane, el actor ha ejercido como director de fotografía para un documental de la Fundación John Scheuler, donde fue fotografiado.

Nada más ver estas imágenes que ya circulan por Internet, los fans de Superman se han percatado inmediatamente de que el actor ha ganado una mayor masa muscular para asumir el rol del Último hijo de Krypton en la gran pantalla. Tanto es así, que no han podido evitar comentar en las redes sociales su actual e imponente físico, y ya hay quien asegura que será "uno con el personaje" incluso antes de empezar a rodar Legacy.

"Antes de empezar a rodar las secuencias de acción se convertirá en un todo", reza el tuit de un seguidor del hombre de acero.

Before starting shooting the action sequences ge will became absolute unit 😎

"Nuestro nuevo Superman, David Corenswet parece estar aumentando ganando volumen, lo que es una locura porque la gente en Internet me dijo que eso era imposible", comenta sorprendido un fan del también llamado, Gran Azul.

Our new Superman David Corenswet seems to be bulking up which is crazy cause people on the internet told me thats impossible. pic.twitter.com/JzHSHMsrNC