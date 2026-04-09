Super Mario Galaxy celebra su éxito en cines desvelando su cameo más épico - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Super Mario Galaxy: La película, continúa arrasando en los cines. Además de llevar a sus protagonistas de aventuras por el espacio, el filme también ha incorporado numerosos e icónicos personajes de los videojuegos de Nintendo. Ahora, un clip oficial ha presentado a uno de los más inesperados: Fox McCloud.

Las imágenes arrancan con la princesa Peach y Toad, llegando a un hangar espacial de la galaxia Getaway en busca de Fox McCloud. "¿Quién eres tú?", le pregunta instantes después el simpático champiñón con manchas rojas a un piloto quien está de espaldas poniendo a punto su nave.

"Soy Fox McCloud", responde el intrépido zorro y protagonista de la saga de videojuegos Star Fox. "Líder de la legendaria Star Fox", añade a continuación, para asombro de Toad, al tiempo que una escena muestra, al más puro estilo retro, al resto de su tripulación.

Seguidamente, el clip descubre las habilidades de McCloud como piloto espacial antes de ser arrastrado accidentalmente a un portal dimensional y ser transportado al universo de Mario. "Es el tío más guay que he visto en mi vida", responde Toad, entusiasmado.

He’s on it! Fox McCloud joins the fight in The Super Mario Galaxy Movie, in theaters now. pic.twitter.com/0g3FZQQBF5 — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) April 6, 2026

LA APARICIÓN DE FOX MCCLOUD EN LA PELÍCULA Y ¿SU FUTURO?

Los fans ya venían sospechando desde el tráiler de la aparición de McCloud que, además de su propia franquicia, también ha aparecido en Super Smash Bros., la saga de videojuegos de lucha creada por Masahiro Sakurai, que reúne a personajes de diferentes videojuegos de la casa Nintendo. De hecho, el papel del personaje, al que da vida Glenn Powell en Super Mario Galaxy: La película, va más allá de ser un simple cameo, estableciéndose como un aliado clave en la lucha de Mario, Luigi, Yoshi, Toad y la Princesa Peach contra el hijo de Bowser.

Es posible que, si Super Mario Galaxy: La película logra un éxito en taquilla similar al de su anterior entrega, Nintendo decida dar el siguiente paso y poner en marcha un spin-off centrado en McCloud tras su inolvidable aparición. Después de todo, el filme ya dejaba claro que la historia del líder de la Star Fox estaba lejos de haber terminado.