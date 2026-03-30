Primeras reacciones a Super Mario Galaxy: "Un festín alucinante de animación" que "complacerá a los fans de Nintendo"

SMG - UNIVERSAL PICTURES/NINTENDO
MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -
Super Mario Galaxy: La película aterrizará en las salas este miércoles 1 de abril. A escasos días de su lanzamiento, el filme ha celebrado preestrenos y pases para la prensa y las primeras reacciones circulan ya por redes sociales.
Tras el éxito de Super Mario Bros: La película que superó los 1.300 millones de dólares de recaudación, esta secuela busca repetir el taquillazo con un filme que contará con más personajes salidos de la consola. Un atracón de nostalgia, humor y un ritmo de narración endiablado que, según los primeros que han podido disfrutarla, será un auténtico "festín" para los incondicionales de los universos Nintendo.
"Es un festín animado alucinante, de mayor alcance que la película anterior, repleto de una increíble cantidad de personajes, mundos, sorpresas y guiños ocultos", escribió el usuario de X Luiz Fernando. El crítico añadió que la secuela viene "rebosante de imágenes impresionantes, mucha diversión y acción, que complacerá especialmente a los fans de Mario y Nintendo".
En gran medida, las primeras reacciones dejan entrever que los que disfrutaron de Super Mario Bros repetirán esa experiencia con la secuela. El periodista Andy Robinson de VGC News describió Super Mario Galaxy en X como "una explosión de adrenalina de 100 minutos, con guiños para los fans a raudales, que arranca a toda velocidad y apenas da un respiro". No obstante, Robinson apunta que arrastra ciertos fallos. "Los mismos errores de la primera entrega persisten", añade.
"Super Mario Galaxy reafirma que esta saga tiene un alma profunda gracias a su capacidad para evocar recuerdos entrañables, ofreciendo una fuerte sensación de evasión absoluta, impulsada por una animación asombrosa, una banda sonora nostálgica y un reparto que capta el tono a la perfección. Nunca dejaré de amar algo tan puro como esto" expuso el ctítico Manuel São Bento.
"Una de las mejores películas de animación que he visto desde hace tiempo" opinó la influencer Vanessa Sam.
La reacciones también elogiaban a uno de los villanos más populares del universo de Nintendo. Un usuario de la red social X señalaba que "el Bowser de Jack Black es uno de los mejores personajes de animación de todos los tiempos".
Por su lado, otro usuario ha dado su opinión sobre las técnicas de animación de la cinta haciendo comparaciones con Disney. "Bowser tiene mejor iluminación que en la película de Disney, Rompe Ralph, porque simplemente usan su modelo del juego", publica.