Primeras reacciones a Super Mario Galaxy: "Un festín alucinante de animación" que "complacerá a los fans de Nintendo"

SMG - UNIVERSAL PICTURES/NINTENDO

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Super Mario Galaxy: La película aterrizará en las salas este miércoles 1 de abril. A escasos días de su lanzamiento, el filme ha celebrado preestrenos y pases para la prensa y las primeras reacciones circulan ya por redes sociales.

Tras el éxito de Super Mario Bros: La película que superó los 1.300 millones de dólares de recaudación, esta secuela busca repetir el taquillazo con un filme que contará con más personajes salidos de la consola. Un atracón de nostalgia, humor y un ritmo de narración endiablado que, según los primeros que han podido disfrutarla, será un auténtico "festín" para los incondicionales de los universos Nintendo.

"Es un festín animado alucinante, de mayor alcance que la película anterior, repleto de una increíble cantidad de personajes, mundos, sorpresas y guiños ocultos", escribió el usuario de X Luiz Fernando. El crítico añadió que la secuela viene "rebosante de imágenes impresionantes, mucha diversión y acción, que complacerá especialmente a los fans de Mario y Nintendo".

And yeah, even if #TheSuperMarioGalaxyMovie won’t hit #Japan until APR 24, #Universal held the Global Premiere in #Mario’s home, with main cast, crew, and even #Nintendo director #ShigeruMiyamoto also in attendance.



Social media embargo over reactions have been lifted,… pic.twitter.com/H4CXm6tnG8 — Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) March 28, 2026

En gran medida, las primeras reacciones dejan entrever que los que disfrutaron de Super Mario Bros repetirán esa experiencia con la secuela. El periodista Andy Robinson de VGC News describió Super Mario Galaxy en X como "una explosión de adrenalina de 100 minutos, con guiños para los fans a raudales, que arranca a toda velocidad y apenas da un respiro". No obstante, Robinson apunta que arrastra ciertos fallos. "Los mismos errores de la primera entrega persisten", añade.

#TheSuperMarioGalaxyMovie is the original powered by a superstar. A 100 minute sugar rush, with fan service galore, that starts at 90mph and barely stops for breath. Largely the same issues with the first movie remain, but fans will be delighted. Full review Tuesday. pic.twitter.com/O5wZdETlBA — Andy Robinson (@Andy_VGC) March 29, 2026

"Super Mario Galaxy reafirma que esta saga tiene un alma profunda gracias a su capacidad para evocar recuerdos entrañables, ofreciendo una fuerte sensación de evasión absoluta, impulsada por una animación asombrosa, una banda sonora nostálgica y un reparto que capta el tono a la perfección. Nunca dejaré de amar algo tan puro como esto" expuso el ctítico Manuel São Bento.

THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE / #TheSuperMarioGalaxyMovie proves that cinema is still the place where we can all become children again. It reaffirms that this saga holds a deep soul through its ability to evoke cherished memories, offering a strong feeling of absolute escapism,… pic.twitter.com/nEpkWqBdpt — Manuel São Bento (@manuelsbento) March 30, 2026

"Una de las mejores películas de animación que he visto desde hace tiempo" opinó la influencer Vanessa Sam.

One of the best animated movies I’ve seen in a while!!! Thank you @universaluk @ConcordeMedia for having me at the #TheSuperMarioGalaxyMovie multimedia screening yesterday 🎮🪐 pic.twitter.com/TBvjjp9iup — Vanessa Sam aka Inspiring Vanessa (@inspiringv10) March 30, 2026

La reacciones también elogiaban a uno de los villanos más populares del universo de Nintendo. Un usuario de la red social X señalaba que "el Bowser de Jack Black es uno de los mejores personajes de animación de todos los tiempos".

Jack black Bowser is one of the greatest animated characters of all time. — SharkKingStudios (@Sharkgod991) March 30, 2026

Por su lado, otro usuario ha dado su opinión sobre las técnicas de animación de la cinta haciendo comparaciones con Disney. "Bowser tiene mejor iluminación que en la película de Disney, Rompe Ralph, porque simplemente usan su modelo del juego", publica.