Las escenas post-créditos de Super Mario Galaxy, explicadas: Así abren la puerta a un spin-off - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en cines Super Mario Galaxy: La película, aventura espacial de Mario y Luigi que culmina con dos escenas post-créditos. Más que simples guiños para el público, ambas secuencias funcionan como una declaración de intenciones sobre el futuro de la franquicia y anticipan tanto un spin-off como la irrupción de un emblemático personaje de Super Mario en una hipotética tercera entrega.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Ambientada en la prisión donde están retenidos Bowser y Bowsy, la primera de esas secuencias coloca en primer plano a Fox McCloud, el legendario personaje de Nintendo al que da voz Glen Powell. "Es hora de volver a casa", afirma el piloto y líder del equipo Star Fox al abandonar esa instalación, una frase que apunta a un futuro relato ligado a su propio universo y, por tanto, a un posible spin-off centrado en su saga de videojuegos, Star Fox.

Fox McCloud es el principal rostro de Star Fox, una franquicia centrada en un escuadrón de pilotos mercenarios que combaten distintas amenazas en el sistema Lylat. El personaje también ha formado parte de Super Smash Bros., la saga de lucha que reúne personajes de diferentes videojuegos de Nintendo y que también podría tener su propia adaptación cinematográfica según múltiples especulaciones.

SUPER MARIO GALAXY PRESENTA A OTRO ICÓNICO PERSONAJE DE NINTENDO

La segunda escena post créditos se sitúa en Galaxia Puerta Celestial. En ella, el mono ladrón Ukiki intenta llevarse las pertenencias de un viajero, pero una recién llegada lo detiene de un golpe: la princesa Daisy. Su aparición es breve, puramente visual y sin diálogo, pero sugiere que la hipotética tercera entrega contará con Daisy entre sus incorporaciones, del mismo modo que Super Marios Bros.: La película presentó a Yoshi en su post-créditos para darle protagonismo en la secuela.

El desempeño en taquilla de Super Mario Galaxy es clave para que estos futuros proyectos se materialicen. Las primeras estimaciones sitúan el arranque del filme en cartelera en torno a los 350 millones de dólares en todo el mundo, un registro que supondría el mejor debut de 2026 hasta la fecha. La primera película invita a pensar que Nintendo e Illumination tienen margen para mirar lejos. Super Mario Bros recaudó más de 1.360 millones de dólares a nivel global con un presupuesto de 100 millones.