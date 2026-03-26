Super Mario Galaxy: La película confirma a otro legendario personaje de Nintendo - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Super Mario Galaxy: La película aterrizará en las salas el próximo 1 de abril. A menos de una semana para su estreno, Nintendo ha confirmado que la cinta contará con un conocido personaje de sus sagas de de videojuegos.

"¡Vamos a rockear!", reza el texto que acompaña al cartel que han publicado Nintendo e Illumination de Super Mario Galaxy: La película, revelando que se trata de Fox McCloud.

Los fans ya venían sospechando desde el tráiler de la aparición de este experto piloto y líder de la Star Fox que, además de su propia franquicia, también ha aparecido en Super Smash Bros. la saga de videojuegos de lucha, creada por Masahiro Sakurai que reúne a personajes de diferentes videojuegos de la casa Nintendo.

Hasta el momento, ni Universal ni Illumination han confirmado quién podría interpretarlo en la película. Sin embargo, el hecho de que McCloud tenga su propio póster sugiere que desempeñará un papel importante dentro de la trama.

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Pero además de McCloud hay otros dos personajes de Super Smash Bros que están confirmados en la película de Super Mario Galaxy. Se trata de Pikmin y el androide R.O.B.

Tras el éxito alcanzado con Super Mario Bros: La película, que recaudó en 2023 más de 1.300 millones de dólares en taquilla, Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan al universo de Mario como directores de un guion de nuevo firmado por Matthew Fogel en Super Mario Galaxy: La película.

Aparte de con Pratt y Day, el reparto de voces en versión original cuenta con Jack Black como Bowser, Benny Safdie como Bowsie, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Keegan-Michael Key como Toad, Brie Larson como la princesa Rosalina, Seth Rogen como Donkey Kong y Donald Glover como Yoshi, entre otros.

Es posible que, si la película logra un éxito en taquilla similar al de su anterior entrega, Nintendo decida dar el siguiente paso y poner en marcha una cinta reúna a otros personajes de las franquicias Nintendo armando así la adaptación cinematográfica de Super Smash Bros.