Super Mario Galaxy arrasa en taquilla: Todos los récords que ya ha roto el fontanero de Nintendo

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

El 1 de abril llegó a los cines Super Mario Galaxy: La película, que lleva a los personajes de Nintendo de aventura espacial tras el fenómeno que supuso la primera entrega. Aquel largometraje recaudó más de 1.360 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la adaptación cinematográfica de un videojuego más taquillera de la historia. Tras un gran arranque en salas, todo apunta a que Galaxy replicará el éxito de su predecesora.

De acuerdo con Comscore, Super Mario Galaxy ha recaudado en sus primeros cinco días en cartelera 372,5 millones de dólares a nivel global, de los cuales 190,1 millones de dólares proceden de la taquilla norteamericana y 182,4 millones del resto del mundo. Este inicio sitúa a la secuela de Universal basada en la franquicia de Nintendo como el mejor estreno del año, superando los 140,9 millones de dólares que Proyecto Salvación amasó en su primer fin de semana.

Las primeras cifras de Super Mario Galaxy son similares a las de la primera parte, que comenzó su andadura en cines con 375 millones de dólares a nivel global. En el caso del filme de 2023, 204,6 millones de dólares provinieron de Estados Unidos y Canadá y 171 millones del resto de países. Universal subraya que Super Mario es la única franquicia de animación con dos películas que han debutado por encima de los 350 millones de dólares en todo el mundo.

En la taquilla norteamericana, la película ha encadenado una batería de récords. El nuevo asalto de Mario, Luigi y compañía ha firmado el cuarto mejor estreno de cinco días de la historia, solo por detrás de Vaiana 2, Super Mario Bros: La película y Transformers: La venganza de los caídos.

También en Estados Unidos y Canadá, la cinta sumó 130,9 millones de dólares entre viernes y domingo, lo que marca el cuarto mejor fin de semana de estreno de tres días de la historia durante el fin de semana de Semana Santa, superado solo por Batman v Superman: El amanecer de la justicia, Fast & Furious 7 y Super Mario Bros.

A ello se suma que Galaxy ha firmado el segundo mejor fin de semana de estreno de Illumination, la segunda mayor apertura de animación de Universal en ese marco temporal y la tercer mejor debut en cartelera norteamericana para una adaptación de videojuego, solo por detrás de Una película de Minecraft y de la anterior película de Mario.

Con este resultado, la saga de los hermanos fontaneros se une a Shrek, Toy Story y Minions como las únicas franquicias de animación con dos títulos que superan los 100 millones de dólares recaudados en Norteamérica en tres días.

SUPER MARIO TAMBIÉN TRIUNFA FUERA DE ESTADOS UNIDOS

Super Mario Galaxy firma la mayor apertura internacional de 2026 entre las producciones de Hollywood y vuelve a dejar a la saga como un caso único dentro de la animación. La franquicia se convierte en la única con dos entregas que debutan por encima de los 170 millones de dólares en la taquilla de fuera de Estados Unidos y Canadá. También se trata del segundo mejor estreno internacional de Illumination y de una película basada en un videojuego, en ambos casos solo por detrás de Super Mario Bros.

Entre los territorios internacionales que más han contribuido a este éxito figuran México, con 29 millones; Reino Unido e Irlanda, con 19,7; Alemania, con 15; y Francia, con 12.

En España, el público también ha acudido en masa a las salas a reencontrarse con los personajes de Nintendo. Super Mario Galaxy ha arrebatado el número uno de la cartelera a Torrente, presidente, que ocupaba esa posición desde su estreno el 13 de marzo. Galaxy superó los 2,5 millones de euros en su primer día en cartelera y cerró sus cinco primeros días con 9,1 millones, lo que la sitúa, aprovechando la festividad de Semana Santa, como el mejor estreno de 2026 en la taquilla española.