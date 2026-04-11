Spielberg trabajó un año en Interstellar antes de cederla a Nolan: "Fue mucho mejor película en sus manos" - UNIVERSAL/CONTACTO

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

Steven Spielberg ha desvelado que durante un años estuvo vinculado a la dirección Interstellar antes de apartarse del proyecto, que acabó en manos de Christopher Nolan. El director de Tiburón o La lista de Schindler ha recordado que le "fascinó" desarrollar la epopeya de ciencia ficción, aunque asegura que la película acabó siendo mucho mejor en manos del realizador de Origen o El caballero oscuro.

"Estuve involucrado en Interstellar durante un año y me fascinó. Pasé mucho tiempo en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de Pasadena, en California, hablando con los científicos de allí y con los ingenieros aeroespaciales", indica Spielberg en una entrevista con Empire, donde explica que el largometraje recayó en él a través de la productora Lynda Obst y del astrofísico Kip Thorne, que ejerció como asesor científico de Interstellar .

El director de Parque Jurásico o E.T. que "contraté al hermano de Chris Nolan para que escribiera para mí el primer y el segundo borrador, pero no terminó de funcionar". Spielberg revela que Jonathan Nolan, coguionista de El truco final o Memento, le dijo que "si llega un momento en que decides no hacer Interstellar, puedo decirte quién va a encargarse"."Es mi hermano Chris, ya me esta insistiendo en ello", le señaló.

"Tenía toda la razón. Chris se subió a bordo en cuanto decidí no hacerla, probablemente al día siguiente. Interstellar fue mucho mejor película en manos de Chris Nolan de lo que lo habría sido en las mías", afirma Spielberg, que el 12 de junio vuelve a la ciencia ficción con El día de la revelación, thriller centrado en un hallazgo de alcance global ligado a la vida extraterrestre.

NOLAN REFORMULÓ EL PLANTEAMIENTO ORIGINAL DE INTERSTELLAR

En un coloquio celebrado en febrero, antes de una proyección en IMAX 70 mm de Interstellar, Nolan señaló que la versión definitiva de la película combinó parte del desarrollo inicial vinculado a Spielberg con varias ideas propias que originalmente barajaba para otros proyectos.

"Yo había estado trabajando en una idea sobre viajes en el tiempo, sobre maneras de mirar al tiempo. Le dije a Jonathan: '¿Qué te parecería si cogiera Interstellar, lo combinase con algunas de mis ideas y cambiara un poco lo que era?'", expuso el director de Oppenheimer, que añade que "a él le pareció bien, podía ver que el espíritu de lo que yo intentaba hacer era aquello que a él le había entusiasmado al principio".

Estrenada en noviembre de 2014 y protagonizada por Matthew McConaughey, Interstellar se centra en un expiloto de la NASA convertido a agricultor que emprende una misión espacial para intentar salvar una Tierra al borde del colapso. La película, que también cuenta en su reparto con Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon y Timothée Chalamet, ha recaudado más de 770 millones de dólares en todo el mundo y sumó cinco nominaciones a los Oscar. Se alzó con la estatuilla a mejores efectos visuales.