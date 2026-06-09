¿Habrá Secuela De Backrooms? Su Director, Kane Parsons, "Alucina" Con La Idea - A24

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Backrooms, que lleva recaudados 212 millones de dólares convirtiéndose en el filme de A24 más taquillero en la historia del estudio, muchos daban por sentado que la cinta de Kane Parsons tenía la secuela asegurada. No obstante, ha sido el propio director quien ha echado un jarro de agua fría, desmintiendo ciertos rumores y señalando que no está interesado en armar sagas y generar grandes marcas o propiedades intelectuales.

Mientras varias informaciones apuntaban que ya se estaba preparando una segunda entrega de Backrooms y que Parsons estaba buscando guionista, al ser preguntado sobre esto en una reciente entrevista concedida al podcast The Town, el cineasta se mostró sorprendido. "No sé de dónde ha salido eso", expuso, añadiendo que aquello más bien le parecía "una alucinación".

Aunque el comentario de Parsons no echa definitivamente por tierra la posibilidad de una secuela, cabe decir que el cineasta ha dejado muy claro lo que quiere en su carrera. Por ejemplo, negó estar interesado en abordar entregas de grandes franquicias como Star Wars o Star Trek. "Salvo quizá una o dos cosas de mi infancia, cosas de principios de los 2000, en realidad solo una o dos cosas...", reflexionó el realizador, sin llegar a dar títulos, pero sugiriendo que ya podría haber algo en proceso.

"Lo que quiero, básicamente, es centrarme en proyectos originales", reveló Parsons. "Hago esto porque es mi forma de asimilar la vida, al igual que el arte. Y suelo encontrar que tener que adoptar la visión de la vida de otra persona tiende a, en cierto modo, desvirtuar el sentido inicial para mí", explicó.

En todo caso, el director volvió a incidir en que ciertos títulos serían una excepción por "haber marcado tanto mi propia experiencia vital que siento que tengo algo que aportar a esa conversación".

INFLUENCIAS DE PARSONS

Hablando de dónde saca sus ideas ("de mi cerebro", señaló en un primer momento) y de sus referentes, el cineasta mencionó a creadores como Vsauce o Veritasium, y autores como Daniel Suárez o Ted Chiang, remarcando su interés en la ciencia y su curiosidad general por el mundo.

"Con el tiempo me he dado cuenta de que me interesan más los aspectos más realistas de la ciencia ficción, aquellos con los que puedo interactuar en mi vida cotidiana, y me interesan menos aquellos que pueden derivar hacia lo fantástico", expresó el realizador.

Backrooms marca el debut como director de largometraje de Parsons y se basa en el universo que desarrolló en una serie de cortometrajes que acumulan millones de visualizaciones en YouTube. Con apenas 20 años, el estadounidense se ha convertido en el cineasta más joven en la historia del estudio de cine independiente A24.