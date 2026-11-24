Steven Spielberg dirigirá El corazón en invierno, su primer western, con de P. T. Anderson y un reparto de lujo - NETFLIX / WARNER BROS. / FOCUS FEATUIRES

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Steven Spielberg lleva tiempo queriendo adentrarse en el género del western y parece que al fin ha encontrado la oportunidad. El director de E.T., el extraterrestre, Tiburón, La lista de Schindler y El día de la revelación tiene en marcha un nuevo filme para Focus Features aún sin título. La película tendrá a Paul Thomas Anderson como guionista y a Jessie Buckley, Cillian Murphy y Mark Rylance como protagonistas.

Según han revelado fuentes cercanas a Deadline, la película de Spielberg estará basada en la novela de Kevin Barry, El corazón en invierno, y tiene previsto su estreno en algún momento de 2028.

La trama seguirá a dos fugitivos que intentan encontrar su lugar en el Oeste americano, mientras luchan contra un destino que parece jugar en su contra. Thomas Anderson, ganador de tres Oscar por Una batalla tras otra, se encargará del guion, mientras que Buckley (La novia), Murphy (Peaky Blinders: El hombre inmortal) y Rylance (No mires arriba) encabezarán el reparto.

De hecho, Spielberg ya le explicó al medio que lo que más le entusiasma de este proyecto es poder trabajar con su querido amigo Thomas Anderson en un género específico. "Pero más allá del género, se trata de una historia que rápidamente se volvió muy cercana a nuestros corazones y que sentimos que podíamos llevar a cabo como equipo", afirmó el director al medio.

Para Thomas Anderson esta será la primera película en la que escriba un guion sin ponerse también detrás de las cámaras, lo que demuestra el interés del cineasta por trabajar con Spielberg, para quien es su primer western. De hecho, este último aseguró que ambos comenzaron a hablar de la posibilidad de colaborar el pasado enero.

Aunque todavía no habían abordado la adaptación de esta novela, sí tenían claro que querían contar una historia ambientada en el Oeste americano de finales del siglo XIX. "Hemos pasado horas en salas de proyección viendo decenas de westerns y, por cierto, todos en película de 35 milímetros", afirmó Spielberg.

En cuanto al proceso de selección del reparto, sostuvo que Buckley y Murphy siempre fueron sus principales candidatos y que, de hecho, eran "los únicos actores capaces de dar vida a estos personajes". "Esta historia habla de personas que se niegan a conformarse con una vida que no está a la altura de lo que merecen, pero que quizá sea más de lo que pueden soportar", destacó.

BUCKLEY Y MURPHY FUERON LOS PRIMEROS ACTORES EN LOS QUE SPIELBERG PENSÓ

"Jessie y Cillian fueron los primeros actores en los que pensé para estos papeles y, además, nunca habían trabajado juntos en una película", aseveró Spielberg. Además, el cineasta se mostró encantado con desarrollar la película junto a Focus Features, con la que ya había trabajado en Hamnet, cinta que produjo y que le valió a Buckley el Oscar a mejor actriz en la edición de 2026.

"Será una producción conjunta en la que Universal se encargará de la producción y distribuirá la película bajo el sello de Focus Features. Ambos equipos trabajarán codo con codo, algo que me entusiasma mucho, ya que conozco muy bien ambas divisiones de Universal", expuso y comentó que todavía está ultimando la elección del equipo técnico, aunque la intención es comenzar el rodaje el próximo invierno.

Dirigida por Spielberg y escrita por Thomas Anderson, la adaptación de la novela de Barry cuenta con los propios Spielberg, Anderson, Kristie Macosko Krieger y Sara Murphy como productores. Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias y Ana Leocha serán los productores ejecutivos.