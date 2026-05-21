Mick Jagger vuelve al cine en un filme con Dakota Johnson, Josh O'Connor, Jessie Buckley e Isabella Rossellini - CONTACTO

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

La nueva película de Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters (en español, Tres hermanas incestuosas), cuyo reparto ya incluía actores de renombre como Dakota Johnson, Josh O'Connor, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Isabella Rossellini, contará además con una gran estrella musical. Y es que, según las últimas informaciones, el vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, se habría sumado al proyecto.

Tal y como recoge Variety, una fuente cercana vio al cantante y actor aterrizando a principios de esta semana en la isla de Estrómboli, donde actualmente se está rodando la cinta de Rohrwacher.

En cuanto a la trama del filme, está basada en la novela ilustrada homónima de Audrey Niffenegger (autora del superventas La mujer del viajero en el tiempo). La historia sigue a tres hermanas, Clothilde, Ophile y Bettine, que viven aisladas en una casa junto al mar y cuya relación se ve enturbiada con la aparición del hijo del farero, Paris, del que las tres se enamoran.

¿QUÉ PAPEL ENCARNARÁ EL LÍDER DE THE ROLLING STONES?

Aunque no hay confirmación oficial alguna al respecto, ciertas informaciones de la prensa italiana señalan que Jagger dará vida al farero cuyo hijo irrumpe en la vida de las hermanas y que será encarnado por O'Connor.

Tanto O'Connor como Rossellini han trabajado anteriormente con Rohrwacher, en particular, en la película La quimera, nominada a la Palma de Oro en Cannes, festival en el que la cineasta ha sido premiada en un par de ocasiones. En la edición de 2018, la directora ganó el premio a mejor guion por Lazzaro feliz y en la de 2014, el gran premio del jurado por El país de las maravillas.

Con Three Incestuous Sisters, Jagger sumaría un título más a su filmografía. Y es que, más allá de sus numerosos cameos, el cantante de los Rolling Stones ya ha hecho diversas incursiones en el mundo de la interpretación en filmes como el drama musical Performance, el western Ned Kelly, la cinta de ciencia ficción Free Jack (Sin identidad), el drama romántico El hombre de los campos elíseos o el thriller Una obra maestra.