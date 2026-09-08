Stephen Graham toma el relevo de Robert De Niro en la secuela de Heat - DISNEY+/ WARNER BROS.

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Stephen Graham (La joven y el mar) acaba de unirse oficialmente al reparto de Heat 2, secuela del impactante thriller de atracos que Michael Mann dirigió en 1995 y que protagonizaron Al Pacino y Robert De Niro.

Según informa Variety, si se cierran las negociaciones anunciadas, Graham, ganador de un Emmy por Adolescencia, se unirá al reparto del filme de Amazon MGM Studios junto a Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver, Jason Clarke y Odessa Young.

Aunque todavía no se ha confirmado qué personaje interpretará, se rumorea que el actor británico podría dar vida a una versión más joven de Neil McCauley, el legendario ladrón profesional al que De Niro encarnó en la película original de Mann.

LOS PERSONAJES DE BALE Y DICAPRIO EN HEAT 2

Por su parte, Bale interpretaría al detective Vincent Hanna, el personaje al que dio vida Pacino, mientras que DiCaprio asumiría el papel de Chris Shiherlis, la mano derecha de McCauley y al que interpretó Val Kilmer.

Además de dirigir, Mann también ha escrito el guion de Heat 2 junto a Meg Gardiner, a partir de la novela que ambos coescribieron y que se convirtió en un superventas. Publicada en 2022, el relato funciona tanto como precuela como secuela de la película original.

La historia explora los primeros años de Neil McCauley y Vincent Hanna, además de continuar la trama de Chris Shiherlis después de que sobreviviera al atraco bancario con el que culminaba el filme de 1995. El filme, que recaudó más de 187 millones de dólares en todo el mundo, seguía los pasos de Neil McCauley mientras se preparaba para dar su último gran golpe, al tiempo que el detective Vincent Hanna estrechaba el cerco sobre él.

Los productores de Heat 2 incluyen al propio Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber y Nick Nesbitt, mientras que Eric Roth y Shane Salerno serán los productores ejecutivos.