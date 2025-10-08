Michael Mann ya tiene luz verde para Heat 2... ¿Con Leonardo DiCaprio?

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Michael Mann lleva años tratando de sacar adelante Heat 2, secuela del legendario thriller de 1995 protagonizado por Robert De Niro y Al Pacino, pero Warner Bros. no estaba dispuesta a asumir el presupuesto que el cineasta requería (en torno a 170 millones de dólares, tras recortar de una propuesta inicial de 230 millones). Ahora, la segunda parte del clásico del cine criminal está más cerca que nunca de materializarse con un nuevo estudio detrás y Leonardo DiCaprio como posible gran fichaje.

Según informa Deadline, Amazon MGM Studios, a través de su división United Artists, ha aceptado las condiciones del cineasta para financiar y distribuir un proyecto que se planea rodar en 2026. Además, el medio estadonidense añade que DiCaprio, que ya había mantenido conversaciones con el director para protagonizar Heat 2, está en negociaciones para interpretar a Chris Shiherlis, el personaje que encarnó Val Kilmer en el filme original.

Por el momento, no hay ofertas en firme a otros intérpretes, pero según los rumores, Austin Butler (Elvis, Dune: Parte 2) y Adam Driver (Historia de un matrimonio, Star Wars - Episodios VII, VIII y IX) son dos nombres vinculados al largometraje.

Heat 2, que estará producida por Jerry Bruckheimer, Scott Stuber y el propio Mann, se basa en la novela homónima coescrita por Michael Mann y Meg Gardiner, que funciona a la vez como precuela y secuela de la película original, pues desarrolla la trama en dos épocas diferentes: una ambientada en el Chicago de los años 80 y otra a principios de los 2000. La primera muestra los orígenes de personajes como Vincent Hanna y Neil McCauley, los protagonistas de Heat que interpretaron Al Pacino y Robert De Niro, respectivamente; mientras que la segunda se centra en Chris Shiherlis.

Mann presentó a Warner Bros. una oferta de Heat 2 que inicialmente rondaba los 230 millones de presupuesto, cifra que ajustó a 170 millones durante las conversaciones con el estudio. Pero la compañía no aceptaba más de 135 y, tras el desacuerdo económico, permitió al director salir al mercado para negociar con otros estudios. Tras semanas de pujas, donde Apple se postuló como posible respaldo financiero de Warner, finalmente Amazon MGM Studios se embarca en el proyecto.

La dificultad de Mann por sacar la cinta adelante se debe a que el cineasta cuenta con un historial reputado, pero comercialmente irregular: sus últimas producciones, Ferrari y Blackhat, apenas recaudaron entre 44 y 20 millones de dólares frente a sus superiores presupuestos de 100 y 70 millones, respectivamente. Por otro lado, Heat triplicó su presupuesto de 60 millones recaudando 187.