Stephen Colbert actualiza el estado de la nueva película de El señor de los anillos tras ganar el Emmy - / ZUMA PRESS / WARNER BROS

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Durante su paso por los Emmy 2026, ceremonia en la que la última temporada de The Late Show with Stephen Colbert recibió tres galardones, entre ellos, la estatuilla a mejor programa de variedades, Colbert habló de la película de El señor de los anillos que está escribiendo.

Según señala The Hollywood Reporter, al ser preguntado por sus planes futuros, el presentador aseguró que la nueva cinta ambientada en la Tierra Media lo estaba manteniendo lo suficientemente ocupado. "Eso lleva mucho tiempo, tío. ¿Alguna vez has escrito una película de El señor de los anillos? Es un trabajo a tiempo completo", expresó.

Stephen Colbert jokes about his time after late night and working on his #LordoftheRings movie after winning at the #Emmys pic.twitter.com/Gy4Aas9HHM — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2026

"Literalmente, ayer me desperté en Nueva Zelanda. He venido en avión hasta aquí para los Emmy", explicó Colbert. "Ayer, [cuando estaba en] Nueva Zelanda, [allí] ya era mañana. Pasé de ayer a mañana, así que no sé cuántos días han pasado hoy. ¿Qué dije en mi discurso? Estaba alucinando ahí arriba", bromeó.

¿QUÉ SE SABE DE LA NUEVA PELÍCULA DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS?

Según apuntó Deadline el pasado mes de marzo, la película se ha titulado tentativamente The Lord of the Rings: Shadow of the Past (El Señor de los Anillos: La sombra del pasado) y aparte de con Colbert, contará con el hijo de este, Peter McGee y Philippa Boyens como guionistas. El que hasta hace poco fuera presentador de The Late Show reveló que la historia estará basada en los primeros capítulos de La comunidad del anillo: 'Niebla en la Quebrada de los Túmulos'.

"Catorce años tras la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se disponen a volver sobre los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto oculto durante mucho tiempo y está decidida a desvelar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de comenzar", reza la sinopsis oficial de la película, que por el momento no tiene una fecha de estreno oficial.