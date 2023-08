Stephen Amell (Arrow), contra la huelga de actores: "Es una táctica reduccionista"

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

La huelga de actores, decreada formalmente el pasado 13 de julio, continúa lejos de una posible solución. Los estudios siguen negándose a reunirse con el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), por lo que los profesionales del sector, que se unieron a los guionistas que llevan en huelga desde principos de mayo, mantienen Hollywood paralizado a la espera de un acuerdo. Una postura con la que, sin embargo, unos pocos no coinciden. Es el caso de Stephen Amell.

El actor que diera vida a Arrow en la serie de The CW durante una década se ha dejado ver en la GalaxyCon celebrada en la localidad de Raleigh, en Carolina del Norte. Y allí ha asegurado que no comparte la convocatoria de la huelga.

"Siento que estoy aislado en Hollywood porque ahí es donde vivo. Siento que mucha gente en esta sala no está al tanto de la huelga", comenzó en referencia al público asistente. "Apoyo a mi sindicato, lo hago y estoy con ellos, pero no apoyo la huelga. Eso no", asegura Amell, que no considera que el paro laboral sea la solución a los problemas de su profesión.

"Creo que es una táctica de negociación reduccionista, y encuentro todo esto increíblemente frustrante. Creo que la visión en lo que respecta a las series, como esta en el que estoy [Heels] que se estrenó anoche, es miope", critica, dejando claro que no está conforme con los movimientos del SAG-AFTRA.

En cualquier caso, de nuevo incide en que sí que está del lado de sus compañeros. "Apoyo a la unión", incide. Con estas palabras, Amell se ha convertido en uno de los actores de mayor perfil en posicionarse en contra de la huelga del SAG-AFTRA contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

El Sindicato aprobó la huelga con el 98% de los votos a favor, por lo que existen unas pocas voces discordantes. Sin embargo, hasta ahora ningún intérprete de primer nivel había mostrado su rechazo a la medida de manera pública. Por el contrario, decenas de reconocidos actores han sido vistos en los piquetes protestando contra los estudios.