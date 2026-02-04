Stefano Domenicali resucita la secuela de F1: La película... ¿con Brad Pitt?

Stefano Domenicali resucita la secuela F1: La película... ¿Con Brad Pitt? - WARNER BROS.

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Aparte de convertirse en el filme ambientado en el mundo del deporte más taquillero de la historia del cine, con más de 630 millones de dólares recaudados, F1: La película se hacía recientemente con cuatro nominaciones a los Oscar, incluida la de mejor película. Teniendo en cuenta su éxito, muchos se preguntan si la cinta tendrá secuela, posibilidad ante la que tanto Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, como Eddy Cue, ejecutivo de Apple, parecen más que abiertos.

En el marco de la jornada de prensa de Apple TV celebrada en Santa Mónica este martes, durante una ronda de preguntas y respuestas, Domenicali y Cue adelantaron si la cinta dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt tendrá una continuación. "Tengo una última pregunta que me han hecho", anunció Cue antes de leerla en alto, según recoge The Hollywood Reporter. "Es mi pregunta favorita de todas, y es una especie de bumerán porque ambos vamos a responder: ¿Habrá otra película de Fórmula 1 dado el éxito y lo buena que fue la primera?", leyó.

"Permaneced atentos", respondió Domenicali. "Contaremos algo más en el futuro. Nunca digas nunca. Pero necesitamos asimilar mejor el éxito de esta película, porque fue algo único", expuso, señalando que, de pensar en una nueva, "tiene que ser realmente muy, muy buena" y, por tanto, "si esto ocurre, no será el año que viene". "Pero quizá el año que viene estemos aquí [en la jornada de prensa] y, con suerte, tengamos algo más que anunciar", añadió.

Por su parte, el ejecutivo de Apple aprovechó la pregunta para hablar de la cobertura exclusiva que dará la plataforma a la Fórmula 1 en Estados Unidos. "Tengo una gran noticia al respecto. Este año tendremos 24 películas de F1 en Apple TV", expresó, haciendo referencia al número de carreras de la próxima temporada. "No sé cómo terminarán, por lo que es el mejor drama sin guion que podría haber en el mundo", apuntó.

De cara a la retransmisión de las carreras de F1 en Apple TV, Cue aseguró que la audiencia podía esperar una experiencia similar a la de la cinta de Kosinski, con alta calidad y nuevos ángulos de cámara. "Vamos a utilizar iPhones en lugares en los que nunca se ha podido colocar una cámara", expuso, adelantando además que los espectadores tendrán la posibilidad de ver la pantalla dividida en cuatro cuadrantes, con opciones para ver la carrera, pilotos específicos, datos y otras características.

Con guion de Ehren Kruger, y partiendo de una historia de Kosinski y el propio Kruger, F1: La película se rodó durante las competiciones reales del Gran Premio de Fórmula 1, junto a los titanes de este deporte y fue producida por Kosinski, Jerry Bruckheimer, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Chad Oman y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton. El reparto cuenta con Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia y Javier Bardem.

F1: La película ocupa el noveno lugar de los filmes más taquilleros a nivel mundial de 2025. Se trata además del proyecto de Brad Pitt con mayor recaudación hasta la fecha.