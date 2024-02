Daisy Ridley aborda el legado y futuro de Rey en Star Wars

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Tras derrotar al Emperador Palpatine en el Episodio IX: El ascenso de Skywalker, Daisy Ridley volverá a encarnar a Rey en el que será su siguiente era dentro de la saga, La Nueva Orden Jedi. Y aunque la cinta todavía no cuenta con fecha concreta de estreno en cines, la actriz ha abordado cuál es el legado y futuro de la joven Jedi en el universo de Star Wars.

Dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, La Nueva Orden Jedi se situará 15 años después de los acontecimientos del Episodio IX y se centrará en los esfuerzos de Rey para encontrar a personas sensibles a la Fuerza con el propósito de refundar la hermandad de los caballeros Jedi.

En una reciente entrevista con Collider, Ridley se sinceró sobre lo que supone para ella interpretar a Rey, un personaje que se ha ganado el cariño de muchos de los fans de Star Wars. "Es muy interesante porque siempre me he sentido parte de algo. Nunca he pensado demasiado sobre cuál era mi lugar en esto", aseguró la actriz, que todavía se sorprende cuando las personas son tan amables con ella.

Pero además de agradecida por ello, adora a Rey. "Me encantan los personajes que la rodean y las personas que están con ella. Es fantástico. Creo que, si lo pensara demasiado, me estallaría la cabeza, es abrumador, pero no en el mal sentido. Es muy fuerte", sentenció Ridley.

Es por lo que, cuando su representante anunció en la Star Wars Celebration 2022, que retomaría al personaje en La Nueva Orden Jedi, el sentimiento de alegría por parte de los seguidores de la saga galáctica, la dejó sin palabras. Y, de hecho, para Ridley "es maravilloso formar parte de algo que la gente ama e interpretar a un personaje que... es tan extraño. Realmente me emociona pensar en ello. He de tener más aventuras", apuntaló.

"Me pregunto: '¿Dónde está ahora? ¿Cuál es esta nueva aventura y cómo van a ir las cosas?' Es una forma larga de decir que es genial. Realmente genial", aseguraba Ridley, que espera continuar en el futuro con el personaje de Rey, sobre todo, al haber vuelto a la saga en un tiempo récord a diferencia de otros de sus compañeros.

Entre ellos, Mark Hamill, Ewan McGregor, o, Hayden Christensen, quienes tardaron años en retomar sus respectivos roles de Luke Skywalker, Ben Kenobi y Anakin Skywalker, que, terminaría convirtiéndose en el temido Darth Vader; el gran villano por antonomasia de la franquicia galáctica. Y, seguramente, al igual que ocurría con todos ellos, Rey no solo será más fuerte, también más sabia, lo bastante, como para guiar a una nueva generación de caballeros Jedi en La Nueva Orden Jedi, aunque, habrá que esperar para descubrirlo.