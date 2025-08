MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Spike Lee, Alfonso Cuarón o Celine Song son algunos de los 2.000 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) que han firmado un manifiesto para denunciar el "asalto autoritario sin precedentes" por parte del presidente Donald Trump y su administración. La misiva, respaldada también por figuras como Adam McKay y John Waters, acusa al presidente estadounidense de socavar la libertad de prensa y de expresión.

"El presidente no decide qué puede o no puede retransmitirse por televisión, qué libros pueden publicarse o qué artículos pueden aparecer en la prensa", afirma el texto que define el ejercicio del poder de Trump como "intentos antiamericanos de restringir el tipo de historias y chistes que se pueden contar para restringir la disidencia". "No tenemos un rey. Tenemos un presidente", recalca el texto, remitido a diversos medios de comunciación.

En el documento se sostiene que la administración Trump ha puesto en marcha una "campaña sistemática para silenciar a los críticos del poder" con "demandas infundadas" contra medios que "publicaron temas que no le gustaron". También se le acusa de "haber tomado represalias contra publicaciones que informaron de forma veraz sobre la Casa Blanca" y de supuestamente pedir la cancelación de programas que lo critican.

"Ciertamente, esta no es la primera vez que la libertad de expresión ha sido atacada en este país", subraya el comunicado, "pero sigue siendo nuestro derecho porque generación tras generación de estadounidenses se han dedicado a protegerla".

Entre los ejemplos citados figuran las condiciones impuestas por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) a la fusión entre Skydance y Paramount, que implicarían cambios editoriales en CBS "por motivos ideológicos", así como la disolución, tras 57 años, de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), entidad que proporcionaba financiación pública a medios como PBS y NPR.

"Cuando los escritores son atacados, nuestro poder colectivo como sindicato nos permite responder", continúa la misiva. "El mundo recordará a quienes tuvieron el coraje de hablar en estos tiempos difíciles", añade el texto animando a la industria del entretenimiento, al público general y a los líderes políticos a "resistir esta extralimitación, alzar la voz y luchar por un futuro libre y democrático".

Entre las personas que han firmado la carta se encuentran también Tony Gilroy, David Simon, Mike Schur, Ilana Glazer, Lilly Wachowski, John Waters, Justin Kuritzkes, Desus Nice, Gillian Flynn, Liz Meriwether, Kenneth Lonergan, Shawn Ryan y muchas otras figuras del cine y la televisión.

La misiva se difunde en un momento especialmente convulso en la política estadounidense. La iniciativa del sindicato, respaldada por miles de profesionales del sector audiovisual, se suma a otras manifestaciones recientes de protesta contra las políticas de la actual administración.