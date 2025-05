Donald Trump asegura que "James Bond no tiene de qué preocuparse" de los aranceles a películas extranjeras

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Son muchas las preguntas que asaltan a la industria cinematográfica desde que Donald Trump anunciara que instauraría aranceles del 100% a todas aquellas películas producidas en el extranjero que lleguen a Estados Unidos. No obstante, el presidente ya ha asegurado que, al menos una franquicia en particular no tendría por qué preocuparse de las medidas, a pesar de estar íntimamente ligada a Reino Unido.

"Como saben, estamos poniendo aranceles al... cine, a los cineastas", señaló Trump en una rueda de prensa, tras ser preguntado por The London Times respecto a su reciente anuncio. El presidente explicó que, con esta política, se pretendía "traer de vuelta" a Estados Unidos a los rodajes, exponiendo que, aun viviendo en el país y con dinero procedente del país, los cineastas optaban por producir en el extranjero.

"Pero James Bond no tiene nada de qué preocuparse, que yo pueda decir", añadió el inquilino de la Casa Blanca, haciendo referencia a su amistad con Sean Connery, uno de los actores que han dado vida al famoso espía británico a lo largo de los años. "Fue el responsable de que yo consiguiera la zonificación en Aberdeen. Dijo: 'Dejen que el maldito construya sus campos de golf'. Yo llevaba como cuatro años con los trámites, y era imposible en Aberdeen... Era un gran tipo, Sean Connery", recordó.

Trump: We are putting tariffs on that particular film. The moviemakers. And we're going to be doing some tariffs to get them.. James bond has nothing to worry about, that I can tell you. Sean Connery was a friend of mine. Great guy. pic.twitter.com/BwzVlfwIxI