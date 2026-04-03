Del T.Rex al Spinosaurus: Las 14 especies de Los dinosaurios, la serie documental de Spielberg que conquista Netflix - NETFLIX

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix Los dinosaurios, una serie documental de cuatro episodios producida por Steven Spielberg en colaboración con los responsables de La vida en nuestro planeta. Narrada por Morgan Freeman, la producción abarca 165 millones de años de historia natural y recorre el auge y la caída de estos animales prehistóricos, desde sus orígenes hasta su extinción.

Dan Tapster, showrunner de Los dinosaurios y también de La vida en nuestro planeta, subraya que este nuevo proyecto surge de la necesidad de profundizar en estas criaturas después de que la producción anterior no pudiera abordarlas con detalle. "Hubo muchísimas cosas de las que solo pudimos rozar la superficie, y los dinosaurios fue una de ellas. Con esta serie por fin podemos contar esa historia al completo y celebrarla como nunca se ha hecho antes", afirma Tapster en Tudum.

A lo largo de sus cuatro capítulos, el documental reúne tanto grandes nombres del imaginario popular como especies menos conocidas extraídas de las investigaciones más recientes. Desde herbívoros acorazados a superdepredadores, pasando por criaturas que dominaron los océanos y aquellas que surcaron los cielos, esta lista recopila las especies prehistóricas que protagonizan Los dinosaurios.

MARASUCHUS

Esta pequeña criatura bípeda cubierta por una especie de pelusa está estrechamente ligada al origen de los dinosaurios. Contaba con rasgos anatómicos que anticipaban características clave de estos seres, lo que lo convierte en una pieza relevante para comprender los primeros pasos de su evolución.

RHYNCHOSAUR

Aunque no se trata de un dinosaurio, el Rhynchosaur fue uno de los grandes reptiles herbívoros de su tiempo. Su extinción abrió espacio evolutivo para el ascenso de los dinosaurios, de modo que su inclusión en la serie ayuda a explicar no solo qué especies prosperaron, sino también qué vacíos biológicos facilitaron su expansión.

PLATEOSAURUS

El Plateosaurus se retrata como uno de los primeros dinosaurios verdaderamente gigantescos. Su cuello alargado, que le permitía alcanzar vegetación situada a mayor altura, refleja un salto evolutivo decisivo que anticipó la aparición de los enormes saurópodos que dominarían etapas posteriores.

LILIENSTERNUS

Entre los grandes cazadores del inicio de los dinosaurios figura el Liliensternus, descrito como un depredador de gran tamaño, aproximadamente el doble que un oso grizzly. La producción subraya su instinto afilado y sus formidables capacidades de caza para ilustrar el papel que desempeñaron los primeros depredadores.

HETERODONTOSAURUS

El Heterodontosaurus emerge como un contrapunto singular frente a criaturas mucho más intimidantes. Se trata de un pequeño herbívoro con pico y dientes, una combinación anatómica especialmente llamativa que subraya hasta qué punto la evolución de los dinosaurios fue diversa.

DILOPHOSAURUS

El Dilophosaurus era un depredador formidable, célebre por sus capacidades letales y eficaces de caza, aunque la serie también muestra su sorprendente delicadeza durante el cortejo.

STEGOSAURUS

Uno de los iconos más reconocibles del imaginario prehistórico regresa en la serie con un aspecto renovado a partir de las investigaciones más actuales. No desaparecen, en cualquier caso, sus señas de identidad más célebres como sus altas placas dorsales y su cola armada con púas.

YUTYRANNUS

El Yutyrannus es de los primeros representantes de la familia de los tiranosáuridos. Cubierto de plumas y adaptado a entornos fríos, se presenta como un depredador especialmente eficaz, capaz de aprovechar el camuflaje para acechar a sus presas con precisión.

LONGIPTERYX

El Longipteryx es la especie más pequeña de la serie, pero también una de las más significativas desde el punto de vista evolutivo. Su capacidad de volar y su papel dentro del linaje que conduciría a las aves actuales refuerzan la idea de que estos animales constituyen la última rama viva de los dinosaurios.

HATZEGOPTERYX

El Hatzegopteryx tampoco era un dinosaurio, sino un pterosaurio, reptiles voladores que coexistieron con ellos durante millones de años, pero su presencia resulta fundamental por su imponente tamaño y su condición de gran depredador. La serie lo retrata como una amenaza dominante en el ecosistema insular al ser capaz de imponerse desde el aire gracias a su enorme envergadura y su poderoso pico.

SPINOSAURUS

El Spinosaurus ocupa un lugar destacado como el mayor carnívoro que ha caminado sobre la Tierra, además de por haberse adaptado a medios semiacuáticos. Dueño de ríos y deltas, utilizaba sus largas mandíbulas y su robusta constitución para capturar presas de gran tamaño, incluidos tiburones.

HESPERORNIS

El Hesperornis es una suerte de pingüino prehistórico, torpe y desgarbado en tierra firme, pero elegante y letal una vez se adentraba en el agua. Su fisonomía lo convertía en un cazador solvente en entornos acuáticos.

T. REX

El emblema por excelencia de los dinosaurios. Más allá de su feroz condición de superdepredador, la serie presenta un matiz de cuidado y supervivencia familiar mostrando cómo arrastraban presas enteras hasta su nido para alimentar a sus crías recién nacidas, un enfoque que aporta mayor complejidad a una especie normalmente reducida a la brutalidad de la caza.

PACHYCEPHALOSAUR

Con un cráneo comparable a un ariete, el Pachycephalosaur, un herbívoro que embestía a sus adversarios en duelos de enorme violencia, protagoniza algunos de los enfrentamientos más llamativos vinculados a la rivalidad en época de apareamiento.