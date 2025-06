50 años de Tiburon de Spielberg: 50 cosas que (quizá) no sabías del primer blockbuster de verano

50 Años De Tiburon: 50 Cosas Que (Quizá) No Sabías Del Primer Blockbuster - UNIVERSAL

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Tiburon, el filme que aterrorizó a bañistas de medio mundo, abrió la veda de los blockbusters veraniegos y catapultó a Steven Spielberg a la primera línea de Hollywood, lugar que no ha abandonado desde entonces, cumple 50 años.

Basada en la novela de Peter Benchley, medio siglo ha pasado desde que el 20 de junio de 1975 llegó a los cines la película que narraba cómo un escualo sembraba el pánico un pueblo costero de Estados Unidos y la improbable alianza de un viejo lobo de mar, el capitán Quint (Robert Shaw), con el biólogo marino Matt Hooper (Richard Dreyfuss) y el jefe de policía Brody (Roy Scheider), para cazarlo.

Y para celebrar sus 50 años aquí van, dentellada a dentellada, medio centenar de curiosidades y datos sobre Tiburón, el clásico imperecedero de Spielberg:

1.- La historia de Tiburón está basada en un suceso real que tuvo lugar en 1916 en la costa de Jersey cuando un tiburón solitario mató a cuatro bañistas, dos de ellos en un estuario (hay una escena similar en la película).

2.- Tiburón fue nominada a cuatro premios Oscar y ganó tres: mejor sonido, mejor banda sonora, mejor montaje.

3.- Tiburón perdió el Oscar a mejor película que fue para Alguien voló sobre el nido del cuco.

4.- El tiburón mecánico Bruce fue nombrado así por el abogado de Steven Spielberg, Bruce Raimer.

5.- Hay seis víctimas del tiburón en la película (incluyendo un perro).

6.- El escritor Peter Benchley hace un cameo como un reportero de televisión en una escena de la película.

7.- Benchley (contratado originalmente para escribir el guion) y Spielberg se criticaron públicamente en los meses previos al estreno.

8.- "Vas a necesitar un barco más grande", la frase más famosa de la película, fue improvisada.

9.- Charlton Heston luchó mucho por conseguir el papel de Brody, pero el personaje fue finalmente para Roy Scheider.

10 - Jeff Bridges, Jon Voight y Timothy Bottoms fueron considerados para el papel de Hooper.

11.- Carl Gottlieb, el principal autor del guion, interpreta a Meadows en la película, el editor del periódico.

12.- Tiburón se estrenó simultáneamente en más de 450 salas en Norteamérica.

13.- Murray Hamilton, el actor que encarna a alcalde corrupto de Amity, fue elegido para el papel, entre otras razones, por su parecido con Richard Nixon.

14.- El monólogo de Quint sobre el U.S.S. Indianapolis, una contribución no acreditada del guionista John Milius, se basó en un incidente real.

15.- El rodaje de la película estaba previsto que durara 55 días. Finalmente la filmación se prolongó durante 159 días.

16.- La impactante secuencia en la que la cabeza desfigurada de Ben Gardner aparece en el bote fue incluída en el último momento ya que, después de los primeros pases de prueba, Spielberg decidió que la película necesitaba otro gran "susto".

17.- Spielberg tenía solo 28 años cuando se estrenó Tiburón.

18. - Dick Richards, un director considerado anteriormente para el proyecto, fue descartado por los irritados productores Richard D. Zanuck y David Brown cuando seguía refiriéndose al tiburón como "la ballena" en las reuniones de guion.

19.- La impactante toma de la reacción de Brody (Scheider) al ataque en la playa se logró haciendo zoom mientras se alejaba la cámara, una técnica que Spielberg tomó prestada de Vértigo, el mítico filme de Hitchcock.

20.- El compositor John Williams, cuya carrera recibió un gran impulso con esta película, era entonces conocido como Johnny Williams y ganó cierta fama por la música de series de televisión como Perdidos en el espacio.

21.- Tiburón se rodo principalmente en Martha's Vineyard, en Massachusetts.

22.- Amity Island, el lugar ficticio del libro de Peter Benchley, parece estar inspirado en Long Island.

23.- La mayoría de los espectadores de la película, que se rodó en Martha's Vineyard, asumen que está en algún lugar de Nueva Inglaterra.

24.- Peter Benchley nunca había puesto un pie en Martha's Vineyard antes de que comenzara el rodaje.

25.- En la novela original, Hooper (Richard Dreyfuss) y la Sra. Brody (Lorraine Gary) tenían un romance.

26.- Richard Dreyfuss es el único de los tres actores principales que sigue vivo. Tiene 77 años.

27.- En la novela original, Hooper muere.

28.- Susan Backlinie, quien interpretó a la primera víctima del tiburón, estaba sujeta a dos cuerdas que la arrastraban de un lado a otro en el agua para simular el ataque del escualo.

29.- Benchley siguió la senda del monstruoso tiburón en el cine viéndose las caras con una anguila monstruosa (The Deep, 1976) y un calamar monstruoso (Beast, 1991).

30. - La reducción de visitas a la playa y el aumento de avistamientos de tiburones que se experimentarion en Estados Unidos durante el verano de 1975 se atribuyeron a Tiburón.

31.- En la novela original, la mafia presiona al alcalde para mantener las playas abiertas.

32.- A Tiburón se le ha acusado, con razón, de disparar la fobia y el rechazo del público a una especie protagida como los tiburones.

33.- También se le ha reconocido con razón por crear más conciencia e interés por los tiburones.

34.- Una escena de Quint riéndose de la versión cinematográfica de Moby Dick de 1956 fue eliminada cuando Gregory Peck, que interpretó a Ahab en esa película, negó el permiso para utilizar su imagen.

35.- El barco de Quint se llama el Orca. Una película imitadora de Tiburón titulada Orca, sobre una orca asesina, se estrenó en 1977.

36.- Además de Moby Dick, Tiburón puede deber algo a la obra de Henrik Ibsen Un enemigo del pueblo, en la que un médico intenta advertir a los habitantes del pueblo que su balneario está contaminado.

37.- Los derechos cinematográficos para llevar el libro Tiburón al cine se compraron por unos 175.000 dólares.

38.- Lorraine Gary (que interpretó a Ellen Brody) era la esposa de Sid Sheinberg, el entonces presidente de MCA/Universal, que distribuyó la película.

39.- Universal Studios gastó 1,8 millones de dólares en la promoción de Tiburón.

40.- Teniendo en cuenta todas las dificultades e imprevistos que se sucedieron durante el rodaje, con muchos retrasos y problemas, el equipo empezó a llamarla Flaws (Defectos).

41.- De hecho, hasta su estreno, la mayoría de los implicasdos en el filme, tanto miembros del equipo como directivos de Universal, pensaban que Tiburón sería un fracaso colosal.

42.- Tiburón costó 12 millones de dólares y finalmente recaudó 267 millones en Estados Unidos.

43.- Spielberg no apareció por el set en el último día de rodaje ya que temía que los miembros descontentos del equipo lo tiraran al agua. A partir de entonces, el director convirtió en tradición ausentarse de sus rodajes el último día de filmación.

44.- En el guion original, Hooper debía morir en la jaula del tiburón, como en el libro de Benchley. Sin embargo, las imágenes de un tiburón real destrozando la jaula vacía eran tan emocionantes que Spielberg quiso incorporarlas a la película. Para explicar la jaula vacía, idearon el giro en el que Hooper escapa y se esconde en el fondo del océano.

45.- Benchley pensó que el final de la película, donde el tiburón explota al disparar a un tanque de buceo, parecería ridículo para el público. Spielberg argumentó que la audiencia ya había suspendido tanto la incredulidad en ese punto que lo aceptarían también. Tenía razón.

46.- Hubo tres secuelas de Tiburón, estrenadas en 1978, 1983 y 1987

47.- Tiburón se emitió por primera vez en televisión en 1979.

48.- También hay una obra de teatro de 2019 sobre el rodaje, escrita por Ian Shaw (hijo de Robert Shaw) y Joseph Nixon, titulada El tiburón se ha roto (The Shark Is Broken).

49.- Hay un documental de 2008 sobre el rodaje de Tiburón titulado El tiburón aún funciona: El impacto y legado de 'Tiburón' (The Shark Is Still Working).

50.- En 2001, Tiburón fue declarada como una obra "cultural, histórica o estéticamente relevante" por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.