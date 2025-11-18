Un cura con las manos manchadas de sangre es sospechoso en el tráiler de Puñales por la espalda: De entre los muertos - NETFLIX

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Puñales por la espalda: De entre los muertos, la tercera entrega de la saga de misterio protagonizada por Daniel Craig, ha lanzado un nuevo tráiler, con el detective Benoit Blanc enfrentándose a otro crimen "perfectamente imposible". La película, que volverá a contar con Rian Johnson tras las cámaras, llegará a Netflix el próximo 12 de diciembre, tras su estreno en cines el 28 de noviembre.

"Esto es algo que ni siquiera yo había experimentado antes", confiesa Benoit Blanc, el personaje de Craig, en el avance. En esta nueva entrega, el joven cura Jud Duplenticy, a quien da vida Josh O'Connor, es el principal sospechoso de un asesinato que conmociona a una pequeña comunidad llena de secretos.

"Este caso no se puede resolver, ¿verdad?", inquiere la jefa de policía Geraldine Scott, interpretada por Mila Kunis, a lo que Benoit Blanc contesta, convencido: "Soy incapaz de no resolver un crimen". Y aunque el personaje de O'Connor afirma no tener nada que ver con este brutal asesinato, aparece en el tráiler con las manos manchadas de sangre e incluso abalanzándose, encolerizado, hacia algo o alguien cuchillo en mano.

"Cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (Josh O'Connor) es enviado a asistir al carismático y vehemente monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin), queda claro que no todo va bien entre los feligreses. Entre el modesto pero devoto rebaño de Wicks se encuentran: la piadosa señora Martha Delacroix (Glenn Close), el reservado jardinero Samson Holt (Thomas Haden Church), la estricta abogada Vera Draven (Kerry Washington), el aspirante a político Cy Draven (Daryl McCormack), el médico del pueblo Nat Sharp (Jeremy Renner), el autor superventas Lee Ross (Andrew Scott) y la violonchelista de orquesta Simone Vivane (Cailee Spaeny).

Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude al pueblo, la falta de un sospechoso evidente lleva a la jefa de policía local, Geraldine Scott (Mila Kunis), a unir fuerzas con el reconocido detective Benoit Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica", reza la sinopsis oficial de la película.