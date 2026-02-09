Spielberg confirma que los aliens existen en el tráiler de El día de la revelación para la Super Bowl 2026

Spielberg confirma que los aliens existen en el tráiler de El día de la revelación de la Super Bowl 2026- UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

La Super Bowl LX, celebrada este domingo, dejó numerosos adelantos de algunas de las películas más esperadas del año, entre ellos, uno de lo nuevo de Steven Spielberg, El día de la revelación, que llega a los cines el próximo 12 de junio.

La cinta sigue a los personajes de Emily Blunt, una meteoróloga invadida por una fuerza extraterrestre y Josh O'Connor, un creyente de los aliens, en su afán por desvelar al resto del mundo la verdad sobre la vida fuera de la Tierra.

"Interrumpimos la programación. Se amenaza con hacer pública una información que el Gobierno hace años mantiene en secreto", expone una presentadora de televisión al comienzo del tráiler, que incluye intrigantes imágenes como la súbita aparición de círculos en los cultivos, personas con electrodos en la cabeza u ojos cambiando de color, además de lo que parece ser una nave espacial surgiendo del cielo.

Basada en una historia de Spielberg, El día de la revelación cuenta con un guion de David Koepp, cuyo trabajo previo con el legendario director incluye los guiones de Parque Jurásico, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Junto a Blunt y O'Connor, completan el reparto del filme Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell y Colman Domingo, entre otros.