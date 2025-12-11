Inquietante primera imagen de la nueva película de ovnis de Spielberg: ¿Secuela secreta de uno de sus clásicos? - COLUMBIA PICTURES/CONTACTO

El año pasado se dio a conocer que Steven Spielberg estaba preparando una nueva película de ciencia ficción centrada en los ovnis. Desde entonces, pocos más detalles han trascendido de la cinta, cuya fecha de estreno está prevista para el 12 de junio de 2026. El primer tráiler será proyectado antes de Avatar: Fuego y ceniza, que llega a las salas este 19 de diciembre, pero los fans ya han podido ver un primer vistazo del filme, cuyo posible título y trama también circulan por redes.

Ha sido a través de un par de vallas publicitarias situadas en Times Square que se ha revelado una primera imagen de la película de Spielberg. El elemento más destacado del cartel es un ojo visto del revés, que parece estar enmarcado por la silueta de un pájaro, una misteriosa imagen que está acompañada de una frase igualmente sugerente: "Todo se revelará".

Aunque la cinta carece de título oficial por el momento, los rumores apuntan a que podría llamarse 'Disclosure' ('Revelación') y la frase del cartel apunta en esa dirección. En cuanto a la trama, ComicBookMovie señala que ciertas informaciones sugieren una conexión con el clásico de Spielberg Encuentros en la tercera fase y que incluso podría servir como una "secuela encubierta" de este.

Entre los detalles del filme que sí se conocen se encuentra el reparto, que cuenta con Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell.

David Koepp, que ha colaborado con Spielberg en varios proyectos, como Parque Jurásico (Jurassic Park) o La guerra de los mundos, firma el guion de la cinta y John Williams, que ha trabajado con el cineasta en algunas de sus películas más icónicas, compondrá la banda sonora. En el equipo técnico figuran también colaboradores habituales del realizador, como el director de fotografía Janusz Kaminski y los montadores Michael Kahn y Sarah Broshar.