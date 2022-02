Spider-Man No Way Home: Tom Holland abre la puerta a otro encuentro con Tobey Maguire y Andrew Garfield

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Si hay un elemento que ha conseguido convertir a 'Spider-Man: No Way Home' en un éxito absoluto, ha sido el encuentro entre los Peter Parker de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Aunque un suceso así parece difícil de repetir dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, proagonista de 'Uncharted' no descarta que vuelva a suceder.

En plena promoción de la adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos desarrollada por Naughty Dog, el actor británico dejó la puerta abierta a un nuevo crossover entre Spideys, gracias al enorme éxito absoluto en taquilla de 'Spider-Man: No Way Home', que ha superado los 1.750 millones de dólares en todo el mundo. Eso sí, no sabe dónde y cuándo podría ocurrir.

"Fue una de esas cosas, una idea que llevaba rondando desde hace tiempo y parecía imposible que ocurriese. ¿Podría volver a suceder? Claro que sí, por supuesto. Lo hemos hecho ya una vez. Ahora, ¿volverá a ocurrir? Eso no lo sé", declaró a Variety.

Aunque hubo toda clase de filtraciones, lo cierto es que la incógnita sobre si Maguire y Garfield aparecerían en 'Spider-Man: No Way Home' estuvo hasta el día del estreno, lo que creó una expectación pocas veces vista alrededor de una película en la actualidad. Que un suceso así pudiera volver a ocurrir lograría crear un hype similar.

A pesar de que Maguire no ha confirmado abiertamente su interés de retomar el papel de Spider-Man, quien sí lo ha hecho ha sido Garfield, quien comentó que está dispuesto a volver al Spider-verso siempre que el material sea el correcto.

De momento, lo que hay confirmado es una nueva trilogía cinematográfica protagonizada por Holland. Por otro lado, el Spider-verso busca expandirse con una tercera entrega de 'Venom', el esperado estreno de 'Morbius' y dos nuevos spin-offs: el de Kraven el Cazador liderado por Aaron Taylor-Johnson y el recientemente anunciado de Madame Web con Dakota Johnson a la cabeza.