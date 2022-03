Andrew Garfield aclara su futuro como Spider-Man tras No Way Home

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Andrew Garfield regresó junto a Tobey Maguire para encarnar nuevamente a Peter Parker y su variante del trepamuros en la última entrega de la franquicia arácnida protagonizada por Tom Holland. Sin embargo, el actor nominado al Oscar por su trabajo en Tick tick* Boom! ha querido aclarar su futuro como Spider-Man Tras No Way Home.

El actor, que estuvo presente en la 28 edición de los Premios SAG (Screen Actors Guild Awards), reveló que, por el momento, no tenía planes para enfundarse de nuevo el manto del trepamuros.

"No tengo planes, esa es la verdad", aseguró Garfield en declaraciones a Variety. "Sé que todo el mundo me va a llamar embustero durante el resto de mi vida. Soy el chico que gritó que viene el lobo", aludiendo entre risas a la fábula de Pedro y el lobo después de que el intérprete negara reiteradamente su participación en la cinta dirigida por Jon Watts.

Si bien puede que no esté entre los planes más inmediatos del intérprete el enfundarse nuevamente el manto arácnido, no hay que olvidar que el actor dejó la puerta abierta a un posible regreso al spiderverso de Sony Pictures.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que antes de No Way Home, encarnó al personaje por última vez en The Amazing Spider-Man: El poder de Electro bajo las órdenes de Marc Webb. Por lo que sus declaraciones podrían no ser más que un golpe de efecto de cara al futuro para cerrar su inconclusa trilogía.

Mientras, los seguidores de la encarnación del trepamuros de Garfield, podrán reencontrarse con él cuándo Sony Pictures lance en formato doméstico Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) el próximo 7 de abril y que podrá adquirirse en 4K UHD, 4K UHD Steelbook, Blu-ray y DVD.