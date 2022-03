La brutal transformación de Aaron Taylor-Johnson para Kraven, el cazador, nuevo spin-off de Spider-Man

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Aaron Taylor-Johnson, el actor que encarnará a Kraven, el cazador en uno de los spin-offs de Spider-Man que prepara Sony Pictures, ha revelado el nuevo aspecto que lucirá en la película como el emblemático villano del trepamuros.

Ha sido Hero Magazine quien ha publicado a través de su cuenta en Instagram una imagen de la sesión fotográfica que realizó con el actor, además de una posterior entrevista en la que habló con su compañero y amigo Andrew Garfield sobre cómo se está preparando para el personaje.

En la fotografía, realizada en blanco y negro, puede verse a Taylor-Johnson luciendo una frondosa y cuidada barba, el cabello largo y engominado y el torso descubierto mostrando su imponente físico y sus dos tatuajes: un pájaro y el nombre de su mujer, Sam.

Por otra parte, el protagonista de Kraven, el Cazador, explicó a Garfield los detalles del entrenamiento al que se está sometiendo para el papel del villano, ya que requiere de una gran preparación física.

"¡Estoy genial! Me encuentro en Inglaterra, no en Londres, sino en las afueras, cerca de las oficinas de producción [de Kraven, el cazador]. Tengo que entrenar mucho para realizar las acrobacias que requiere esta película, por lo que el director y yo nos instalaremos aquí durante las próximas dos semanas", le comentó Johnson a Andrew Garfield quien, recientemente, volvió a encarnar a Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, la última entrega de la franquicia arácnida.

En lo que respecta a cómo Taylor-Johnson está preparando el personaje de Kraven, el intérprete explicó que lo ha abordado partiendo desde "lo que se ve en el cómic" para ir profundizando en la construcción del personaje a través de sus orígenes y relaciones. "Vas haciendo un retrato de aquello a lo que vas a dar vida", señaló.

Añade, por otro lado, que interpretar a Kraven supone un desafío, ya que además de darle la oportunidad de aportar algo en el salto a la gran pantalla de un gran villano, también implica estar sometido a una gran presión.

El filme protagonizado por Taylor-Johnson tiene previsto su estreno para el 13 de enero de 2023 y contará en su reparto con Russell Crowe en un papel aún por desvelar y con la presencia de la actriz Ariana DeBose, que encarnará a la hechicera vudú Calypso, el interés romántico del villano.

Aunque pocos son los detalles que se conocen sobre su trama, Kraven estará ambientada en el mismo universo del Venom de Tom Hardy en el que también se desarrollarán los acontecimientos de Morbius, la cinta protagonizada por Jared Leto que se estrenará en cines el próximo 1 de abril.