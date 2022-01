Andrew Garfield protagoniza The Amazing Spider-Man 3 en un póster fan que recrea una icónica escena

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el impacto multiversal que ha supuesto Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) los fans del superhéroe de Marvel saben ahora que (casi) todo es posible. Esto, unido a las últimas declaraciones de Andrew Garfield, que ha dejado abierta la puerta a regresar como Peter Parker para cerrar su inconclusa trilogía de The Amazing Spider-Man, ha disparado la imaginación de los marvelitas que ya sueñan con volver a ver el actor enfundado en el traje del trepamuros.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La cinta dirigida por John Watts no sólo ha supuesto el broche de oro a la historia iniciada con Homecoming sino un punto de inflexión para su protagonista. Además de traer de vuelta desde diferentes realidades a varios de los más insignes villanos como el Doctor Octopus, Electro o el Duende Verde, también propició el regreso de las anteriores versiones del héroe arácnido encarnadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield a través del multiverso para ayudar al Spider-Man de este universo a salvar el mundo.

Si bien Garfield sólo protagonizó dos películas del personaje bajo las órdenes de Marc Webb, The Amazing Spider-Man estaba inicialmente concebida como una trilogía pero, debido al acuerdo entre Marvel y Sony Pictures, los planes para la tercera entrega se cancelaron. No obstante, su regreso en No Way Home, ha despertado el interés de los fans por ver de nuevo al querido actor en la piel del trepamuros.

El actor, que dejó claro durante una entrevista que estaría dispuesto a volver a la franquicia arácnida siempre que haya una buena historia detrás, protagoniza ahora una brutal ilustración que recrea una emblemática escena de la exitosa serie de animación de los 90.

La imagen, obra del artista Elilusionista, muestra a Garfield como Peter Parker ataviado con una sudadera y con la capucha puesta, una camiseta y unos vaqueros y atrapado en una red. De un extremo, le sostiene el brazo del héroe arácnido, del otro, el maligno ente alienígena, conocido como Venom, intentando tomar el control y extendiendo su ADN por el cuerpo de Peter.

Dicha escena representa la encarnizada lucha entre el lado oscuro de Peter cuando encuentra al simbionte con el valiente corazón del arácnido, su lado bueno. Un momento que los fans vivieron gracias a la serie de animación de 1994.