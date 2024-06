Spider-Man le declara la guerra a la Inteligencia Artificial

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Los creadores de la saga de animación del Spider-Verse han confirmado que la tercera entrega no empleará herramientas de Inteligencia Artificial para el desarrollo de la animación. El filme estará realizado íntegramente por los animadores de la compañía en busca de un estilo único.

Así lo ha confirmado Chris Miller, cocreador y productor de la franquicia, a través de sus redes sociales. El cineasta ha asegurado que ese tipo de creación de imágenes está totalmente descartado. "No hay IA generativa en Spider-Man: Más allá del multiverso y nunca la habrá", defiende a través de X (Twitter).

There is no generative AI in Beyond the Spider-Verse and there never will be. One of the main goals of the films is to create new visual styles that have never been seen in a studio CG film, not steal the generic plagiarized average of other artists’ work. https://t.co/t4tSUWCg4u