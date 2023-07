Revelado el futuro Miles Morales como Spider-Man tras Beyond the Spider-Verse

Revelado el futuro Miles Morales como Spider-Man tras Beyond the Spider-Verse - SONY PICTURES

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Si hay algo que todo seguidor de Spider-Man desea es ver cómo termina la aventura multiversal de Miles Morales en Beyond the SpiderVerse. Y aunque no será hasta el 29 de marzo de 2024 cuando la historia culmine en Más Allá del Spider-Verse, Sony Pictures ya ha revelado cuál será la siguiente aparición del personaje tras la tercera entrega de la saga.

Mientras los fans aguardan con impaciencia a que salgan a la luz los primeros detalles sobre Más Allá del Spider-Verse, Sony ha regalado a los seguidores de la saga arácnida el primer vistazo a la que será la próxima aparición de Miles Morales como Spider-Man. Se trata de Spider Within: A Spider-Verse Story, un cortometraje en clave de animación que dirigido por Jarelle Dampier todavía no tiene fecha de estreno.

La imagen, que ha sido publicada en exclusiva por The Wrap como parte de una extensa entrevista con el cineasta, en la que confiesa sentirse encantado con "la idea de poner a Miles en un escenario de terror", muestra a Morales en su habitación, abrumado por la ansiedad que sufre. Es más, bajo el punto de vista de Dampier el terror "es la manera perfecta para transmitir grandes mensajes, especialmente al público más joven", apuntando que es algo que han evitado durante mucho tiempo.

"Pero pienso que, si coges a un personaje que a los niños realmente les encanta y lo pones en una situación emocionante, pueden sacarle mucho provecho", sentenció el realizador. "Digo niños, pero en realidad hablo de todos nostros. Me refiero al crío que llevamos dentro. ¿Sabes a lo que me refiero? La capacidad para usar algo aterrador con algo que adoramos, creo que esa la combinación para conseguir que todo funcione, mantener el anclaje en la película", añadió.

Exclusive: Get a first look at a brand new, horror-tinged Spider-Verse short film called 'The Spider Within'. https://t.co/vFDvHcrlLc — TheWrap (@TheWrap) June 12, 2023

Eso sí, en lo referente a la relación de su cortometraje con Cruzando el Multiverso Parte II, Dampier no entró en detalles, aunque confirmó que en Spider Within hay varios guiños que confirman dicha cuestión. "Es una teoría interesante. Me encantaría poder responder a esa pregunta, pero prefiero esperar un poco. Diré que hay varios huevos de pascua dentro del corto", aseguró.

Todavía se desconoce cómo esta nueva aventura de Miles Morales encajará dentro de la cronología establecida en el Spiderverse. Sin embargo, el hecho de que esta imagen en la que aparece en su habitación parece sugerir que Spider Within servirá como precuela a los eventos acontecidos en Cruzando el Multiverso.