El soprendente vínculo entre Tim Curry y Dolly Parton

Archivo - El inesperado vínculo entre Tim Curry y Dolly Parton - ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

El pasado 25 de agosto murieron a los 80 años la cantante y actriz Dolly Parton y el actor británico Tim Curry. Más allá de haber fallecido el mismo día y con la misma edad, ambos comparten un inesperado y peculiar vínculo.

Las trayectorias de ambos artistas nunca llegaron a cruzarse directamente. Sin embargo, a Parton y Curry les une el hecho de que los dos fueron protagonistas de cómics biográficos donde repasan sus vidas y carreras.

En 2009, la editorial independiente TidalWave Productions lanzó Female Force, una colección de novelas gráficas dedicada a repasar las vidas y los logros de algunas de las mujeres más destacadas de la historia. Entre ellas se encontraba Carrie Fisher quien, fallecida en 2016, interpretó a la princesa Leia Organa en la franquicia de Star Wars.

Más de una década después, en 2021, TidalWave incorporó a dicha colección a uno de los grandes iconos de la música: Dolly Parton, con un cómic centrado en su vida y trayectoria profesional. Sus páginas recorren la historia de la artista, desde su humilde infancia en la zona rural de Tennessee hasta su consagración como una de las intérpretes de country más reconocidas y premiadas de todos los tiempos.

Además de repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera profesional, tanto dentro de la industria musical, con canciones como I Will Always Love You y Jolene, como en su salto al cine, entre ellas se encuentran la icónica Cómo eliminar a su jefe, La casa más divertida de Texas, donde trabajó con Burt Reynolds, Magnolias de acero o Rhinestone, con Sylvester Stallone.

Tras varias reediciones con portadas alternativas, el cómic, de 22 páginas, tuvo incluso una continuación en 2022, titulada Female Force: Dolly Parton 2: The Sequel. En esta segunda entrega, la novela gráfica se centra especialmente en la faceta más solidaria de la artista y en sus esfuerzos por devolver a la comunidad parte de lo que ha recibido a lo largo de su trayectoria, a través de iniciativas como Imagination Library, de la Dollywood Foundation, que proporciona libros de forma mensual a niños.

Curiosamente, la colección Fame, también publicada por TidalWave Productions, cuenta con un cómic biográfico dedicado a Tim Curry que, además, tenía previsto llegar al mercado en otoño de 2026 y se puso en preventa poco antes de la muerte del actor. En él se pone especialmente en valor la particular e intensa forma de Curry a la hora de abordar algunos de sus personajes más icónicos, como el del excéntrico científico Dr. Frank-N-Furter, al que interpretó en 1975 en The Rocky Horror Picture Show.

LA RELACIÓN DE CURRY CON EL MUNDO DEL CÓMIC

Su condición de icono del género de terror quedó aún más consolidada cuando dio vida por primera vez a Pennywise, la entidad demoníaca capaz de cambiar de forma, en la miniserie de 1990 basada en la novela It, de Stephen King. Precisamente, la portada del cómic homenajea este papel con una ilustración del actor sosteniendo el característico globo rojo.

La relación de Curry con el mundo del cómic va, sin embargo, mucho más allá de este homenaje. El actor fue la primera opción para poner voz al Joker en Batman: La serie animada de los 90, aunque finalmente el papel del Príncipe Payaso del Crimen recayó en Mark Hamill.

Sin embargo, Curry participó posteriormente en la ficción para interpretar varios papeles secundarios. Más adelante, el intérprete puso voz a personajes recurrentes como Mutro Botha en Batman del futuro y al malvado secuaz de Darkseid, G. Gordon Godfrey, en Justicia Joven.