Miley Cyrus rinde tributo a su madrina Dolly Parton: "Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido" - DISNEY

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Dolly Parton falleció este martes 25 de agosto, a los 80 años de edad, tras una "breve batalla contra el cáncer", según apuntaron sus representantes a la revista People. Y entre los muchos artistas que han rendido homenaje a la leyenda del country se encuentra su ahijada, Miley Cyrus, que la ha descrito como un "ángel" que siempre la acompañó.

"La sensación de haber perdido a mi tía Dolly va más allá de lo que me parece adecuado compartir", expresó Cyrus en su cuenta de Instagram, indicando que sus "momentos más sagrados fueron privados y así se quedarán: entre bastidores, más allá del glamour y en lo más profundo de nuestros corazones".

"Lo que SÉ es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción sobre ello y que, después, siguiera adelante y fuera fuerte", aseguró la cantante. "Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones versó sobre la música y la metamorfosis", indicó.

Cyrus terminó su mensaje remarcando el amor que siempre sentirá hacia su madrina y su deseo de que "se sienta orgullosa". "Se me parte el corazón por el mundo, por su familia y por sus amigos, que la echarán mucho de menos. Compartimos esta pérdida y la veremos en todas las cosas más bonitas", concluyó.

DOLLY PARTON FUE LA MADRINA DE MILEY CYRUS Y SU TÍA EN HANNAH MONTANA

Según recuerda Variety, Parton había formado parte de la vida de Cyrus desde antes de que esta naciera, cuando Billy Ray Cyrus, con el que había estado de gira en los 90, le pidió que fuera la madrina de su hija. Más adelante, las dos estrecharon lazos en el rodaje de Hannah Montana, donde Parton encarnaba a la tía Dolly.

"Mis episodios favoritos son en los que sale Dolly. Así es como ella y yo llegamos a estar tan unidas como lo estamos", expresó la cantante de 'Party in the U.S.A.' o 'Wrecking Ball' en una entrevista concedida al medio estadounidense el pasado mes de marzo.

Las dos artistas también llegaron a ser colaboradoras, interpretando juntas 'Jolene' en numerosas ocasiones (incluyendo los premios Grammy de 2019), componiendo de manera conjunta el tema 'Rainbowland' o cantando a dúo en el álbum navideño de Parton de 2020.