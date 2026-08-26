Dolly Parton, una estrella que también brilló en el cine: Sus 5 películas imprescindibles - 20TH CENTURY FOX/WARNER BROS./HOLLYWOOD PICTURES

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Dolly Parton falleció este martes 25 de agosto a los 80 años. Conocida sobre todo por su faceta de cantante de country, responsable de canciones tan icónicas como Jolene o Here You Come Again, la artista también tuvo una destacada trayectoria en el mundo del cine.

Además, su contribución al séptimo arte no solo se limita a su trabajo como intérprete, pues ha elevado bandas sonoras a la categoría de clásicos con canciones como I Will Always Love You, interpretada por Whitney Houston en El guardaespaldas, o 9 to 5, tema que compuso para Cómo eliminar a tu jefe, película que marcó su debut cinematográfico.

Con motivo de su fallecimiento, y más allá de sus múltiples cameos en la gran y pequeña pantalla, con apariciones que van desde Los Simpson hasta Hannah Montana, esta lista repasa algunos de sus papeles más icónicos en el cine.

CÓMO ELIMINAR A TU JEFE (1980)

Allá por 1980, Parton ya contaba con una carrera consolidad como cantante y compositora de música country. Su salto al cine fue de la mano de Jane Fonda, quien la contrató para encarnar a la secretaria Doralee Rhodes en Cómo eliminar a tu jefe, comedia que ambas protagonizaron junto a Lily Tomlin. La canción 9 to 5, que compuso e interpretó para la película, le valió su primera nominación a los Oscar.

LA CASA MÁS DIVERTIDA DE TEXAS (1982)

La casa más divertida de Texas adapta el musical homónimo de Broadway y contó con Parton y Burt Reynolds como dúo protagonista. Además de las canciones de la obra original, la película incluye dos temas compuestos por Parton: Sneakin' Around y una versión de su icónico himno I Will Always Love You, posteriormente popularizado por Whitney Houston.

MAGNOLIAS DE ACERO (1989)

Esta adaptación de la obra de teatro homónima de Robert Harling fue uno de los primeros papeles en la carrera de Julia Roberts. Junto a ella y Parton, conforman el reparto coral de Magnolias de acero actrices de la talla de Shirley MacLaine, Sally Field, Daryl Hannah y Olympia Dukakis.

DIRECTAMENTE... SHIRLEE (1992)

En Directamente... Shrilee, Parton da vida a una recepcionista de una emisora de radio que, al ser confundida con una psicóloga invitada al programa, deslumbra a todos con su desparpajo y brillantes consejos. Así comienza, de un día para otro, su salto a la fama como consejera en temas sentimentales que, pese a haber arrancado gracias a una mentira, logra consolidar por la verdad que esconden sus intervenciones.

LAS CHICAS DEL CORO (2012)

En esta comedia musical, Parton interpreta a G. G. Sparrow, la esposa del fallecido director de un coro de una pequeña localidad de Georgia. Tras su muerte, Vi Rose (Queen Latifah) y su hija Olivia (Keke Palmer) toman su relevo liderando el coro de góspel.