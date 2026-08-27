Dolly Parton estuvo trabajando "hasta el día de su muerte" en un biopic que sigue adelante - CONTACTO

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

El equipo de Dolly Parton ha dado a conocer algunos de los proyectos en los que estaba trabajando la artista antes de que falleciera, el pasado martes 25 de agosto, a los 80 años de edad, garantizando que seguirán adelante con ellos.

"Dolly trabajó hasta el mismo día de su fallecimiento. Le encantaba ver cómo sus sueños se hacían realidad y le encantaba saber que su trabajo hacía feliz a la gente", expresó el representante de Parton, Danny Nozell, en un comunicado, según recoge Deadline.

"Siempre tan previsora, Dolly trabajó durante los últimos años con el equipo que ella misma había seleccionado para trazar una hoja de ruta del proyecto que nos guiará durante las próximas décadas", reveló Nozell. "Como líder del equipo encargado de velar por su legado, nos aseguraremos de que los muchos sueños que aún le quedaban por cumplir se hagan realidad", prometió.

El representante señaló que "había muchos proyectos en distintas fases de desarrollo", y quieren "ser transparentes con sus fans al respecto". "Si veis música inédita, productos, libros, experiencias y campañas lanzadas a través de los canales oficiales de Dolly Parton, podéis estar seguros de que ella misma les ha dado su toque personal", declaró.

UN BIOPIC Y UNA SERIE DE ANIMACIÓN, ENTRE LOS PROYECTOS DE PARTON

Entre los proyectos en los que estaba trabajando Parton se incluyen actuaciones con avatares, un documental musical, un biopic, una serie documental y una serie de animación sobre su mascota y protagonista de su colección de libros infantiles Billy the Kid.

En cuanto a las actuaciones con avatares digitales, cabe señalar que Parton estaba explorando nuevas formas de llevar su música de gira pese a sus problemas de salud. "¿No es una locura? Seré como George Jones -a él solían llamarle 'No Show Jones'-: ¡no tendré que aparecer en persona, pero me pagarán de todos modos! A mí me parece un trato bastante bueno", había expresado la cantante en un comunicado poco antes de su muerte, según recoge People.

En el momento del fallecimiento de la leyenda del country también estaban en marcha proyectos como el área de servicio Dolly's Tennessean Travel Stop, el Dolly Parton's SongTeller Hotel, el Dolly's Life Of Many Colors Museum, las Dolly Dolls, el Dolly's Cup Of Ambition Coffee y Dolly On The Holly. Además, la producción de Broadway Dolly: A True Original Musical tiene previsto comenzar sus preestrenos en diciembre, de cara a estrenarse el 19 de enero.