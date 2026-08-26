Muere Tim Curry: Sus 7 películas imprescincibles de The Rocky Horror Picture Show a IT

: PARAMOUNT PICTURES /WARNER/ FOX - MUERE TIM CURRY

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Tim Curry, protagonista de The Rocky Horror Picture Show, ha muerto este martes por la noche en su casa de Los Ángeles a los 80 años. Marcia Hurwitz, su representante, es quien confirmó el fallecimiento del actor británico, que venía presentando graves problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un infarto cerebrovascular. Curry deja un notable legado interpretativo en el que también destacan títulos como Solo en casa 2, Los Teleñecos en La isla del tesoro o la primrea adaptación de It donde encarnó al temible payaso asesino Pennywise.

Curry comenzó su carrera interpretativa a finales de los 60 participando en varias producciones televisivas. Su gran oportunidad le llegó en 1973, dando vida al memorable doctor Frank-N-Furter en el musical teatral The Rocky Horror Show en Londres, papel que interpretaría de nuevo dos años después en la adaptación cinematográfica de 1975 bajo la batuta de Jim Sharman.

Desde entonces, Curry ha interpretado todo tipo de personajes tanto en la gran pantalla como en televisión y ha compartido reparto con actores de la talla de Tom Cruise en Legend, el filme de fantasía dirigido por Ridley Scott en 1985, donde dio vida a un temible demonio. También encarnó al pirata Long John Silver en Los teleñecos en la Isla del Tesoro y al recordado locutor de radio neoyorquino Johnny LaGuardia en el drama Times Square, donde trabajó junto a Trini Alvarado.

Estos son los 7 papeles más recordados y memorables de Tim Curry

EL DOCTOR FRANK-N-FURTER (THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW)

Curry interpretó en The Rocky Horror Show al doctor Frank-N-Furter, un científico loco de un planeta llamado Transsexual en la galaxia Transilvania que llegó a la Tierra con sus dos sirvientes para observar a los humanos hasta que decidió buscar satisfacer sus propios deseos sexuales.

PENNYWISE (IT: ESO)

En 1990 Curry dio vida al aterrador Pennywise en la célebre adaptación televisiva de IT (Eso), basada en la novela de Stephen King. Su interpretación del espeluznante ente sádico se convirtió en un referente absoluto del género de terror y en uno de los personajes más recordados de toda su carrera.

EL CARDENAL RICHELIEU (LOS TRES MOSQUETEROS)

Otro de los papeles más recordados de Curry fue el del cardenal Richelieu en la adaptación cinematográfica de Los tres mosqueteros dirigida por Stephen Herek en 1993, que contó con Oliver Platt, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland y Chris O'Donnell como protagonistas.

HÉCTOR, EL CONSERJE DEL HOTEL PLAZA DE SOLO EN CASA 2

En 1992 llegaba a los cines Solo en casa 2: Perdido en Nueva York. Curry interpreta en la película a Mr. Héctor, el conserje y empleado del Hotel Plaza, que sospecha de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) cuando reserva habitación haciéndose pasar por su padre y diciendo que es él quien la ha hecho.

ROOSTER HANNIGAN EN ANNIE

John Huston dirigió en 1982 el musical Annie, en el que Aileen Quinn interpretaba a una inquieta niña huérfana, seleccionada entre sus compañeras para vivir unos días en casa de un multimillonario. En ella Curry dio vida a Rooster Hannigan, un estafador que, junto a su cómplice, la señorita Lily St. Regis, planeaban hacerse pasar por los padres biológicos de la pequeña y cobrar la recompensa ofrecida por Oliver Warbucks, el magnate que accedía a acogerla en su hogar e interpretado por Albert Finney.

LEGEND

Ridley Scott dirigió a Tom Cruise y Mia Sara en la cinta de fantasía oscura Legend. Curry interpretaba en la cinta de 1985 al mismísimo señor de las tinieblas y es, hasta la fecha, uno de los papeles más emblemáticos del actor e impactantes debido a su irreconocible caracterización, con enormes cuernos y piel roja para matizar el carácter demoníaco del personaje.

EL JUEGO DE LA SOSPECHA (CLUEDO)

En 1985, Curry se puso a las órdenes de Jonathan Lynn para interpretar en la adaptación del clásico juego de mesa El juego de la sospecha (Cluedo) a Wadsworth, el mayordomo, uno de los personajes más célebres de su carrera. Con su característica energía y sentido del humor, el actor encarnaba al excéntrico sirviente que guía al resto de personajes y al propio público por la misteriosa mansión mientras se suceden los crímenes, las sospechas y las intrigas de la trama.