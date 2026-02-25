Tras los fracasos de Morbius, Madame Web y Kraven, Sony reiniciará su universo Spider-Man con "gente nueva"

Tras los fracasos de Morbius, Madame Web y Kraven, Sony reiniciará su universo de Spider-Man con "gente nueva" - SONY PICTURES

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Tras las expansiones del universo Spider-Man en imagen real, Sony ha sufrido no pocos batacazos. Dejando de lado la trilogía de Venom protagonizada por Tom Hardy, que tuvo una buena acogida, el resto de cintas de la franquicia fueron grandes fiascos en taquilla. Así, no es de extrañar que Morbius, Madame Web o Kraven the Hunter no vayan a contar con segundas partes, si bien esto no quiere decir que el estudio haya renegado totalmente del Spider-verse que, según se ha dado a conocer, tendrá un reinicio con "gente nueva".

"¿En qué punto nos encontramos en la franquicia de Spider-Man? No me refiero a la saga de animación del Spider-Verse. ¿Ha desaparecido el Spider-Verse más amplio?", preguntó recientemente Matt Belloni a Tom Rothman en The Town podcast. El CEO de Sony Pictures contestó a esto con un sencillo "no", afirmando luego que se iba a volver a ese universo en algún punto.

Sin extenderse en sus respuestas, Rothman concedió también que se trataría de un "reinicio completo" con "gente nueva". "La escasez tiene valor... Hay que hacer que el público te eche de menos", añadió más tarde.

Cabe recordar que, a pesar del potencial de la franquicia, esta ha enfrentado sonoros fracasos. Estrenada en 2022 y protagonizada por Jared Leto, Morbius amasó una recaudación global de apenas 163 millones de dólares, convirtiéndose además en objeto de memes. Dos años después, Madame Web, que contó con Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabela Merced recaudó solo 100 millones de dólares. Todavía peor desempeño tuvo Kraven the Hunter, pues el filme en el que Aaron Taylor-Johnson dio vida al legendario cazador solo llegó a los 60 millones de dólares.

Un caso completamente distinto es el de la trilogía de Venom, cuya primera entrega recaudó 856 millones de dólares; la segunda, 501 millones y la tercera y última, 474 millones.

POR QUÉ SPIDER-MAN: NO WAY HOME NO LLEGÓ A CHINA

Por otro lado, en su entrevista con Belloni, Rothman confirmó por primera vez una información de 2021 que apuntaba que Spider-Man: No Way Home había sido prohibida en China debido a la aparición de la Estatua de la Libertad. El ejecutivo explicó que desde China les pidieron eliminar el monumento, algo imposible, dado que se trataba del emplazamiento del clímax y batalla final.

"Además, realmente no me apetecía nada sentarme frente al Congreso para explicarles por qué eliminé la Estatua de la Libertad a petición del Partido Comunista Chino", añadió Rothman, que está convencido de que, de haberse estrenado en China, la película habría llegado a los 2.000 millones de dólares de recaudación.