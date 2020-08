¿Son estos los personajes de Idris Elba y John Cena en El Escuadrón Suicida de James Gunn?

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

El reboot de Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) que prepara James Gunn, el director marvelita de Guardianes de la Galaxia, promete ser muy distinto a la vapuleada versión de David Ayer. Idris Elba y John Cena son de los dos grandes fichajes del nuevo equipo de supervillanos, y sus personajes en la cinta parecen haberse revelado.

Debido a la tibia acogida por parte de crítica y público de la primera película de Escuadrón Suicida, Gunn ha optado por hacer su propia versión del equipo Task Force X. Algunos personajes como Harley Quinn (Margot Robbie), Capitán Boomerang (Jai Courtney) y Rick Flagg (Joel Kinnaman) repetirán en la segunda entrega. Pero otros, como los roles de Cena y Elba, serán nuevos.

Hasta ahora, Warner no había revelado ningún detalle sobre los nuevos personajes, pero un nuevo video publicado a raíz del cumpleaños del director ha dado importantes pistas. En el clip, publicado en la cuenta oficial de Twitter de The Suicide Squad , aparecen los miembros del reparto felicitando a Gunn, cada uno con algún distintivo de su personaje.

Hey @JamesGunn - here’s a little birthday gift for you!

Chaotically yours, #TheSuicideSquad 💥 pic.twitter.com/dK8Tlcba54