Estas son las 4 escenas eliminadas de Eternals de Marvel

Después de que 'Eternals' haya desembarcado en Disney+, Marvel Studios ya prepara su lanzamiento en DVD y Blu-ray, previsto para el 9 de febrero. Una versión doméstica en la que está previsto que se incluyan hasta cuatro escenas inéditas que fueron eliminadas del montaje que se vio en los cines y que tampoco se han incluido en el servicio de streaming.

Marvel continúa con la tendencia de dejar la mayor parte de los extras jugosos para el fandom como contenido de sus ediciones en DVD y Blu-ray. El objetivo es impulsar las ventas de sus películas entre los coleccionistas, el publico que aún valora tener en sus manos el formato físico de los filmes. Un movimiento que les ha funcionado con 'Viuda Negra' y 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos'.

Y uno de los grandes atractivos de esta versión física de Eternals son sin duda las cuatro escenas eliminadas del filme de Chloe Zhao que amplían la presentación de personajes, lo que permite conocer a los Eternos un poco más.

Así son las cuatro escenas eliminadas de Eternals:

BREVE CONVERSACIÓN

Realmente esta es la escena eliminada que más pedía quedarse en el montaje final, puesto que explica un poco más las emociones de Sprite (Lia McHugh). La secuencia pertenece al inicio de la cinta, justo antes de que un terremoto sacudiese el Museo de Historia Natural de Londres, con Sprite visitando una exhibición y usando sus poderes para recordar a un monstruo desviante que los Eternos ya los mataron siglos antes y que la Humanidad piensa que son fósiles de dinosaurios.

Dane Whitman (Kit Harington) se topa con ella y no puede resistirse a contarle con nostalgia sus 'secretos familiares'. Es una escena que profundiza en la labor de Duende como Eterna. "La razón por la que los humanos están en la cima de la cadena alimenticia es porque creen en estructuras y principios que, en realidad, no existen. Religiones, naciones, dinero. Todos esos conceptos. Cuentos, ilusiones, ¿adivina quién os lo enseñó? Yo", le comenta en esta secuencia inédita, mientras mira al cielo y dice que Sersi (Gemma Chan) no ha olvidado a su ex, evidenciando su amor por Ikaris (Richard Madden).

PELÍCULAS

Una de las escenas eliminadas más cortas, muestra al equipo viajando en bote por el río Amazonas para encontrarse con Druig (Barry Keoghan). Bellamente filmada, se centra en un diálogo entre Kingo (Kumail Nanjiani) y Gilgamesh (Don Lee). El primero le pregunta al segundo si le gustan sus películas y este le responde en tono jocoso si están en Showtime. Una secuencia amena que no agregaba nada a la trama y por eso fue suprimida.

NOSTALGIA

Esta secuencia contiene una conversación entre Sprite y Makkari (Lauren Ridloff). La primera recuerda sus momentos en Babilonia, al ser esta época en la que sintió más cercana a la Tierra como su hoga. Makkari le comenta que la nostalgia no va con ella. Ambas conversan y Makkari le revela por qué admira a la Humanidad: "Derrotaron a Thanos y salvaron a la mitad del universo con poco más que esperanza, perseverancia y sacrifico por aquellos a los que aman".

Makkari hace referencia al sacrificio de Tony Stark, aunque los fans recordarán también el de Natasha Romanoff, que murió para conseguir la Gema del Alma. 'Nostalgia' tenía la labor de insinuar el cisma que se avecinaba entre los Eternos, con Makkari eligiendo salvar a la Humanidad del Celestial que iba a nacer, Tiamut, mientras que Sprite no ve nada que valga la pena salvar.

GRAVEDAD

La última escena eliminada está titulada como 'Gravedad' y plasma cómo Phastos (Brian Tyree Henry) descubre cómo evitar el nacimiento del Celestial tras recibir una videollamada de su hijo. Uno de los aspectos que Chloé Zhao buscaba con 'Eternals' fue la de dar un mayor trasfondo a los superhéroes, eso hizo que se incluyesen tramas personales en cada Eterno.

Sin embargo, dicha secuencia utilizaba el recurso del amor familiar de una forma que se incidía demasiado en ello, ya había quedado claro que Phastos adora a su marido y a su hijo en otra escena anterior, por lo que Marvel pensó que era redundante.