Eternals ¿Qué son los Celestiales de Marvel y cuál es el más poderoso?

'Eternals' ya está aquí. El Universo Cinematográfico Marvel da la bienvenida a un equipo de superhéroes de origen cósmico que son casi deidades divinas. Creados en 1976 por Jack Kirby, su irrupción lleva a la saga a otro nivel, al expandirla a una historia de horizontes cósmicos sin precedentes, que hará que hagan acto de presencia los Celestiales, los cuales ya habían tenido algunas apariciones puntuales en el UCM.

Según los cómics originales, los Celestiales son seres que existieron antes de la creación del propio universo y fueron parte integral en el origen de Deviantes (Deviants), Eternos y humanos. Realmente, esta antigua raza de entidades, capaz de manipular la materia a placer, ya habían sido presentados previamente en el UCM.

Su debut tuvo lugar en 2014, en 'Guardianes de la Galaxia'. En la cinta dirigida por James Gunn aparece Eson el Buscador usando la Gema del Infinito del Poder para dañar un planeta entero. Este Celestial es lo más parecido a los diseños iniciales de Kirby, pues presentaba a estos seres con formas cilíndricas.

También aparecen cascos enormes que se asemejan a los de los buzos primitivos de los submarinistas de finales del siglo XIX. Aunque hubo un diseño diferente, pues en la película había un lugar llamado Knowhere, una comunidad que vive dentro de la cabeza de un Celestial muerto y que es el hogar del Coleccionista. Estas entidades no han destacado más allá hasta la llegada del filme de Chloé Zhao.

En los cómics, no hubo reparo en establecer rápidamente el poder los Celestiales. Un ejemplo de ello es Arishem el Juez. En el primer volumen, Arishem estaba destinado a juzgar a la Tierra durante 50 años antes de emitir un veredicto sobre su destino. En su haber, estaba el poder de arrasar con un planeta entero si lo considera oportuno y ningún arma terrestre podría hacerle capitular.

Sin embargo, a pesar de contar con una fuerza inmensa y una responsabilidad enorme, no es nada comparada con otro, The One Above All, conocido también como el Uno por Encima de Todos, el Omnipotente u Omnisciente, el cual no debe confundirse con la deidad de Marvel del mismo nombre.

Este es el líder Celestial, es un ser supremo, creador del Omniverso marvelita (la totalidad de todos los universos) que ha sido muy pocas veces referenciado y sus apariciones han sido inclusive menos. Muy pocas veces ha interferido directamente en cualquiera de los eventos de los cómics, solo lo hizo al tener una conversación con Peter Parker y revivió al tío Ben y restauró el Universo-616 tras haber sido destruido.