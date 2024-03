Sofia Boutella defiende Rebel Moon de Zack Snyder y reconoce que las malas críticas le "afectaron mucho"

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Sofia Boutella interpretó a Kora en Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego, cinta dirigida por Zack Snyder. La película de Netflix no tuvo buena acogida entre la crítica y anota únicamente un 21% en Rotten Tomatoes, un recibimiento que, tal como ha confesado, "afectó mucho" a la actriz.

"Siempre pensé que estaba completamente preparada para aguantar esos golpes, y luego leí las críticas de Rebel Moon y realmente me afectó", confesó Boutella en una entrevista con Vulture. “Voy a ser honesta al respecto. Siento que llevo el peso por todos los que se preocuparon por este proyecto, y eso es lo que me afectó. No es mi apariencia. En todo caso, he tenido mucha suerte y a la gente le gusta mi trabajo, pero la película fue criticada”, agregó.

“Realmente me afectó por todos aquellos que pusieron tanto corazón, lágrimas y sudor en este proyecto. Es difícil imaginar que algo sea destrozado de esa manera. Estoy orgullosa de haber sido parte de esto, y si no hay más Rebel Moon, será una parte muy importante de mi vida que defenderé para siempre”, añadió la intérprete.

Pese a las malas críticas, la segunda parte, Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas, se estrenará el 19 de abril. "En el viaje de Kora en Rebel Moon creo que encontré momentos donde podía mostrar vulnerabilidades que no estaban escritas", explicó Boutella sobre su personaje. "Lo bueno de trabajar con Zack es que me permitió ir allí. Ahora veo la película y pienso: '¿Hice demasiado?'. En la segunda película, descubres algo sobre su pasado que para mí fue divertido, pero no sabía cómo perdonar al personaje. ¿Cómo sigues viviendo contigo misma? Ella carga con una enorme, enorme culpa que necesitaba mostrarse", adelantó.