Christopher Nolan, contra la compra de Warner por parte de Netflix: "Es un duro golpe" - CONTACTO

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Christopher Nolan ha calificado la compra de Warner Bros. por parte de Netflix como "un duro golpe" y "un momento muy preocupante para la industria". El realizador, que preside el Sindicato de Directores Estadounidenses (DGA por sus siglas en inglés), ha asegurado que la pérdida de uno de los grandes estudios de Hollywood, que durante años fue su casa y del que se desvinculó por desacuerdos ante el estreno simultáneo de películas en cines y en HBO Max durante la pandemia, no es una buena noticia.

Entre 2002 y 2020, Nolan sacó adelante una decena de películas bajo el sello de Warner, entre ellas Origen, Intersetellar o la trilogía de El caballero oscuro. No obstante, el estreno de Oppenheimer en 2021 supuso el primer estreno del cineasta con Universal Pictures, tras abandonar Warner después de Tenet. La Odisea, el próximo gran proyecto del director, también verá la luz de la mano de Universal el próximo 17 de julio.

"Tenemos preocupaciones muy, muy significativas con respecto a cómo va a desarrollarse todo esto. Creo que es un momento muy preocupante para la industria. La pérdida de un gran estudio es un duro golpe", ha afirmado Nolan en una entrevista concedida a Variety.

Aunque el DGA no ha manifestado una postura oficial sobre el acuerdo entre Netflix y Warner, sí que ha mantenido conversaciones tanto con el gigante del streaming como con Paramount, que recientemente amplió el plazo de su opa hostil sobre Warner hasta el 20 de febrero. En este sentido, Nolan ha manifestado la voluntad del sindicato de conocer más información al respecto. "Nos interesa saber más detalles sobre cómo van a gestionar estas cosas", ha señalado.

VENTANA DE 60 O DE 45 DÍAS

El DGA ha presionado para que Netflix se comprometa a mantener una ventana de exhibición en cines de 60 días para las películas (frente a los 45 días que proponía la plataforma). Por su parte, David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, se comprometía a preservar plazos "saludables y tradicionales". En este sentido, aunque Nolan ha asegurado que "hay rumores alentadores", insiste en que "eso no es lo mismo que compromisos".

El cineasta ha asegurado que la cuestión de las ventanas de exhibición en cines constituye "una especie de símbolo tangible acerca de si Warner Bros. se gestionará como distribuidora cinematográfica o si se integrará dentro de la plataforma de streaming". "Pero la realidad es que los problemas relacionados con la televisión y el streaming son mucho más importantes para nuestros miembros", ha apuntado.

Las últimas informaciones señalan que Netflix ya ha llegado a un cuerdo "definitivo" para adquirir Warner Bros, incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, por 70.918 millones de euros. Por su parte, Warner se ha manifestado en contra de la opa propuesta por Paramount hasta en dos ocasiones, lo que ha llevado al estudio a ampliar el plazo de su más reciente opa hostil hasta el 20 de febrero.